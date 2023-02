Knäbel stellt klar: Schalke braucht "zusätzliche Manpower"

IMAGO/Revierfoto

Sportvorstand beim FC Schalke 04: Peter Knäbel

Nach dem Abgang von Rouven Schröder im Oktober hat der FC Schalke 04 den Transfer-Winter ohne neuen Sportdirektor über die Bühne gebracht. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, wie Sportvorstand Peter Knäbel nun bestätigt hat.

Sechs Neuzugänge stießen in den vergangenen Wochen zum Team des FC Schalke. Sie sollen dem Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga dabei helfen, das Feld von hinten aufzurollen.

Insgesamt zehn Deals mussten die Königsblauen im Winter abwickeln, schließlich verließen auch vier Profis den Verein. Kein leichtes Unterfangen ohne hauptamtlichen Sportdirektor.

Chefscout André Hechelmann und Sportreferent René Grotus übernahmen die Aufgaben von Rouven Schröder, der im Herbst urplötzlich von seinem Amt zurückgetreten war, übergangsweise und halfen Sportvorstand Peter Knäbel.

Mit den Ergebnissen war Letzterer zufrieden. "Es war eine gute Entscheidung, mit diesem Team in die Runde zu gehen. André und René gilt mein expliziter Dank. Beide haben es in ihren Rollen gut gemacht", erklärte Knäbel in der "WAZ". Das Duo habe sich "bewährt", beide seien "unaufgeregt und stressresistent" gewesen.

FC Schalke plant weiter mit "Dreierkonstellation"

Zugleich machte Knäbel keinen Hehl daraus, einen neuen starken Mann für den FC Schalke 04 zu suchen. In der aktuellen Konstellation soll es nicht weitergehen.

"Das würde der Aufgabe nicht gerecht werden. Uns ist allen klar, dass wir zusätzliche Manpower brauchen", betonte der Funktionär, der erneut eine "Dreierkonstellation" ankündigte.

Er selbst strebe andere Kompetenzbereiche an, verriet Knäbel: "Die Perspektive ist, dass ich Vorstand bleiben will. Als Sportdirektor werde ich mich nicht bewerben."

Als Kandidaten für den vakanten Job beim Ruhrpott-Klub gelten Benjamin Schmedes und Marcus Mann. Wer auch immer es am Ende wird - Knäbel wünscht sich "Kontinuität" wie beim "Beispiel SC Freiburg".