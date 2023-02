Mysteriöse Krisensitzung? Nagelsmann sorgt für Verwirrung

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Krisensitzung beim FC Bayern ohne Julian Nagelsmann?

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern hat am Rande des DFB-Pokalspiels beim FSV Mainz 05 (4:0) mit einer Aussage über eine angebliche Krisensitzung im Mannschaftskreis für eine kuriose Randnotiz und einige Fragezeichen gesorgt.

"Es ist ja Teamsport. Die Spieler haben sich hingesetzt und ohne Trainer mal gesprochen. Wir wissen, dass wir im gemeinsamen Boot sitzen und bessere Ergebnisse brauchen", sagte Nagelsmann vor der Partie bei "Sky", angesprochen auf Maßnahmen zur Beendigung der Ergebniskrise mit drei Remis zu Jahresbeginn in Folge.

Mysteriös: Die Profis selbst wussten von dem angeblichen Treffen gar nichts - zumindest nicht Joshua Kimmich, immerhin dritter Kapitän des FC Bayern hinter Manuel Neuer und Thomas Müller.

"Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo wir uns ohne den Trainer getroffen haben. Vielleicht haben sie die Sitzung ohne mich gemacht", rätselte der Nationalspieler.

Es habe eine Sitzung gegeben, "in der die Spieler auch zu Wort kamen. Aber da war der Trainer auch mit dabei", erläuterte Kimmich. "Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass nur wir Spieler eine Sitzung hatten."

FC Bayern: Julian Nagelsmann dementiert "offiziellen Termin"

Vollends undurchsichtig wurde die Angelegenheit, als Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mit Kimmichs Aussage konfrontiert wurde.

"Es gab jetzt keinen offiziellen Termin, wo sich die Mannschaft getroffen hat und ich nicht dabei war", sagte der Chefcoach des FC Bayern. "Aber einzelne Spieler sprechen sicherlich miteinander. Das sind ja erwachsene Männer."

Sollten die Münchner am Sonntag in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg nachlegen, dürfte eine Aussprache vorerst nicht mehr nötig sein. Der souveräne Erfolg in Mainz war jedenfalls ein erster Schritt aus der kleinen Talsohle - und wichtig, auch für Nagelsmann persönlich.

Eric Maxim Choupo-Moting auf Vorlage von Last-Minute-Neuzugang Joao Cancelo (17.), Jamal Musiala (30.), Leroy Sané (44.) sowie Alphonso Davies (83.) trafen für den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger.