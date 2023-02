Cancelo ignorierte Nagelsmann-Zuruf vor seinem Assist

IMAGO/Heiko Becker

Gleich im ersten Spiel für den FC Bayern mit einer Vorlage: Joao Cancelo (l.)

Trainer Julian Nagelsmann setzte seinen neuen Star Joao Cancelo gleich im ersten Spiel nach dem kurzfristigem Wechsel zum FC Bayern von Beginn an ein. Der Portugiese rechtfertigte die Entscheidung mit seiner ersten Vorlage im Münchner Trikot. Kurios: Vor der Flanke hatte Cancelo wohl einen Zuruf von Nagelsmann überhört.

Bastian Schweinsteiger hatte beim Pokal-Achtelfinale zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern (0:4) ganz genau hingehört.

Der Weltmeister von 2014 war für die "ARD" wie gewohnt als Experte im Stadion und zufällig in der Nähe, als Neuzugang Joao Cancelo mit einer perfekten Flanke die Münchner Führung durch Eric Maxim Choupo-Moting (17.) vorbereitete.

Die Flanke, so schilderte es Schweinsteiger den TV-Zuschauern während der Übertragung, habe Cancelo nach dem Willen seines Trainers aber eigentlich gar nicht schlagen sollen.

"Julian Nagelsmann hat eigentlich zu ihm gesagt: Spiel den Ball zurück. Er hat 'Benji, Benji' (Benjamin Pavard, Anm. d. Red.) gerufen, weil er wollte, dass er den Ball zurückspielt. Hat der Cancelo wahrscheinlich nicht verstanden", sagte Schweinsteiger.

FC Bayern: Julian Nagelsmann erklärt seinen Zuruf

Statt den Rückpass zu spielen, ging Cancelo ins direkte Duell mit dem Mainzer Aarón Martín und flankte mustergültig in die Mitte, wo Choupo-Moting sehenswert verwandeln konnte. Im Nachgang betrachtet traf der Neuzugang des FC Bayern also die deutlich bessere Entscheidung.

Angesprochen auf die Szene verteidigte sich der Nagelsmann nach der Partie allerdings. "Wenn er es im Eins-gegen-Eins lösen kann, kann er es machen. Das ist immer gut. Wichtig ist, dass wir eine Alternative haben. Benji war hinterm Ball und kann den Rückpass bekommen und dann flanken. So bekommen wir den Block noch mehr in Bewegung", so der Chefcoach des FC Bayern.

Es sei wichtig, als Trainer den Spielern in solchen Situationen "Alternativen" aufzuzeigen, so Nagelsmann, der Cancelo in höchsten Tönen lobte: "Die ersten zwei, drei Aktionen waren unglaublich kreativ von ihm. Er hat sehr gut gespielt."