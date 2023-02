Medien: Frankfurt-Coup mit ManUnited-Star gescheitert

IMAGO/Simon Stacpoole

Victor Lindelöf (l.) stand bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

Mit Philipp Max hat sich Eintracht Frankfurt kurzfristig am Deadline Day noch mit einem neuen Defensivspieler verstärkt. Beinahe wäre es am Dienstag sogar obendrein zu einem weiteren Coup gekommen, der sogar noch prominenter gewesen wäre.

Wie die "Bild" berichtete, war der Champions-League-Achtelfinalist kurz davor, Innenverteidiger Victor Lindelöf zu verpflichten. Der schwedische Nationalspieler sollte vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen werden und der Frankfurter Hintermannschaft mit seiner Erfahrung und Qualität weiterhelfen.

Laut dem Zeitungsbericht war zunächst ein halbjähriges Leihgeschäft mit den Red Devils angepeilt. Der Spieler selbst soll von der Idee, für die Eintracht national und international aufzulaufen, äußerst angetan gewesen sein.

Lindelöf bei Manchester United kein Stammspieler mehr

Bei ManUnited kam Lindelöf in der laufenden Spielzeit häufig nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus. Unter Teammanager Erik ten Hag blieb ihm hinter den Platzhirschen Harry Maguire und Raphael Varane sowie Phil Jones teilweise sogar nur der Platz außerhalb des Kaders auf der Tribüne.

Der 28-Jährige stand bis dato erst viermal in dieser Saison in der Startelf von Manchester United in der Premier League, im Vorjahr waren es noch 25 Einsätze von Beginn an in der Meisterschaft gewesen.

Als die Entscheidung gefällt werden musste, ob United seinen Abwehrrecken zu den Adlerträgern in die Bundesliga ziehen lässt, soll es der "Bild" zufolge dann trotzdem Coach ten Hag gewesen sein, der sein Veto gegen einen Leihgeschäft einlegte.

In der eng getakteten Saison der Red Devils mit Begegnungen in Premier League, Europa League, FA-Cup und League Cup bestand der niederländische Teammanager letztlich auf seinen breit angelegten Kader.

Nach einer schwierigen Startphase in die Saison hat sich Manchester United mittlerweile auf Platz vier der Tabelle vorgearbeitet und strebt die direkte Champions-League-Qualifikation an.