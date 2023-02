Mbappé-Einsatz gegen den FC Bayern offenbar "gefährdet"

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Könnte gegen den FC Bayern ausfallen: Kylian Mbappé

Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain hat den 3:1-Sieg beim abstiegsgefährdeten HSC Montpellier am Mittwoch womöglich teuer bezahlt. Angreifer Kylian Mbappé verletzte sich, einem Medienbericht zufolge droht ein Ausfall in den Champions-League-Duellen gegen den FC Bayern.

Für Superstar Kylian Mbappé wird die Zeit knapp: Nach 20 Minuten war sein Arbeitstag gegen Montpellier unfreiwillig zu Ende gegangen.

Der französische Nationalspieler und bester Torjäger der WM 2022 in Katar hatte sich verletzt und musste ausgewechselt werden.

Keine zwei Wochen vor dem Duell gegen den FC Bayern hat Mbappé nach Angaben von "L'Équipe" eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, zudem klage er über "starke Schmerzen" im Knie.

Die Ausfallzeit bezifferte die französische Sportzeitung mit drei Wochen - das Achtelfinal-Hinspiel in Paris gegen den FC Bayern findet allerdings schon am 14. Februar (21:00 Uhr) statt.

Einsatz von Kylian Mbappé gegen FC Bayern "gefährdet"

Von einem sicheren Ausfall gegen den deutschen Rekordmeister spricht "L'Équipe" zwar nicht. Mbappés Einsatz gegen den FC Bayern sei jedoch "gefährdet".

Allerdings habe der Superstar in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, nach Verletzungen schnell wieder auf den Beinen zu sein. Somit sei beim 24-Jährigen "immer alles möglich", schreibt das Blatt.

Die Partie gegen Montpellier war aus Sicht Mbappés derweil auch vor der Verletzung nicht in die richtige Richtung gegangen. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte er nämlich schon auf kuriose Weise ungewohnte Abschlussschwächen gezeigt.

Montpelliers Torhüter Benjamin Lecomte hielt zunächst einen Foulelfmeter des Vize-Weltmeisters, der aber wiederholt werden musste. Auch Mbappés zweiten Versuch wehrte Lecomte aber ab, den Nachschuss setzte der PSG-Profi dann über das Tor (10.).

Paris hat vor dem Aufeinandertreffen in der Königsklasse gegen den FC Bayern noch drei Partien vor der Brust: Zunächst gegen den FC Toulouse in der Liga, dann das Pokal-Achtelfinale bei Olympique Marseille und die Generalprobe bei der AS Monaco.