Bayern-Fans schildern brutale Attacke durch SGE-Hools

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Fans des FC Bayern wurden von Anhängern von Eintracht Frankfurt attackiert

Vor wenigen Tagen sollen Anhänger von Eintracht Frankfurt eine Gruppe von Münchner Fans vor der Bundesliga-Partie beim FC Bayern (1:1) brutal attackiert haben. Während die Polizei ermittelt, haben sich nun die Mitglieder des noch jungen Bayern-Fanclubs zu Wort gemeldet.

Diese Anreise hatte sich die Reisegruppe des Fanclubs Winkelberg Westheim sicherlich ganz anders vorgestellt. Rund drei Stunden vor dem Anpfiff des Samstagabendspiels des 18. Spieltages zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt, das 1:1 endete, wurden die Fans des deutschen Rekordmeisters bei einem Halt auf der Autobahn A9 von zwei Bussen voller SGE-Hooligans überfallen.

Der ganze Vorfall ereignete sich auf der Rastanlage Köschinger Forst. Wie sich die Attacke genau abspielte, hat der vor rund drei Jahren gegründete Fanclub nun gegenüber "Bild" erklärt.

"Kurz nachdem wir den Biertisch auf der am Gehsteig zugewandten Seite des Busses aufgebaut hatten, hielten zwei Busse mit Anhängern der Eintracht [aus] Frankfurt direkt vor und hinter unserem Bus so, dass ein Weiterfahren für uns nicht möglich gewesen wäre", so der Beginn eines Schreibens, in dem die Winkelberg Westheimer, die offenbar eingekesselt wurden, den Verlauf schilderten.

"Die Insassen des einen Busses, davon einige vermummt, stiegen alle aus und steuerten geradewegs auf unsere Mitglieder zu", heißt es weiter.

Der Fanclub vermutete, dass die SGE-Anhänger fälschlicherweise annahmen, dass es es sich bei ihnen um Ultras handelte. Die Rivalität zwischen einigen Gruppen führt nicht selten zur Eskalation.

"Das[s] mindestens zwei unserer Mitglieder Südkurvenpullover und Seidenschals getragen haben, genügte den Frankfurtern offenbar als Grund, die zwei Türen des Busses mitsamt den Mitgliedern zu umstellen." Danach begannen Raubversuche, bei denen die Eintracht-Hools auch einem Fanclubmitglied die Nase brachen.

Fan des FC Bayern muss ins Krankenhaus

"Obwohl unübersehbar war, dass es sich nicht um eine Ultragruppe handeln kann, immerhin waren auch Rentner, Kinder und Frauen in unserer Gruppe, liefen einige Anhänger auf unsere Mitglieder zu und versuchten, alle losen Fanutensilien gewaltsam zu entreißen."

Die Winkelberg Westheimer taten ihrerseits nun mit Tritten alles dafür, die Frankfurter Chaoten davon abzuhalten, in den Bus zu gelangen. "Das letzte vor der Hintertür verbleibende Mitglied, dieses sogar ganz ohne Fankleidung", sei daraufhin von den Angreifern umkreist und unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden.

Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und soll den Angaben nach in Kürze operiert werden. Die Polizei, die erst eintraf, als die Frankfurter Hooligans bereits das Weite gesucht hatten, ermittelt derzeit unter anderem wegen (versuchten) Raubes, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen.