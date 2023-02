Details zur Krisensitzung des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern fand in Mainz zurück in die Spur

Der FC Bayern hat sich durch den souveränen Achtelfinal-Sieg (4:0) im DFB-Pokal beim 1. FSV Mainz 05 etwas Ruhe verschafft. Am Rande der Partie sorgte Trainer Julian Nagelsmann mit einer Aussage über eine angebliche Krisensitzung im Mannschaftskreis für Fragezeichen. Nun wurde enthüllt, wie der Termin wirklich ablief.

Am Mittwochabend gelang dem FC Bayern im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 der erste Pflichtspielsieg im neuen Jahr. Zuvor hatte es durch drei Bundesliga-Remis in der Serie an der Säbener Straße jede Menge Unruhe gegeben.

Trainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Mainz-Spiel gegenüber "Sky" über eine Zusammenkunft im Mannschaftskreis gesprochen. "Die Spieler haben sich hingesetzt und ohne Trainer mal gesprochen. Wir wissen, dass wir im gemeinsamen Boot sitzen und bessere Ergebnisse brauchen", verriet der 35-Jährige.

Nagelsmanns Aussage sorgte anschließend für jede Menge Verwirrung. "Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo wir uns ohne den Trainer getroffen haben. Vielleicht haben sie die Sitzung ohne mich gemacht", rätselte Joshua Kimmich.

Es habe eine Sitzung gegeben, "in der die Spieler auch zu Wort kamen. Aber da war der Trainer auch mit dabei", verriet der Nationalspieler: "Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass nur wir Spieler eine Sitzung hatten."

Ungewöhnliche Maßnahme beim FC Bayern

"Bild"-Reporter Tobias Altschäffl hat im Podcast "Bayern Insider" nun enthüllt, was wirklich hinter der mysteriösen Krisensitzung beim FC Bayern steckt.

Demzufolge fand sich die Mannschaft nach dem Training am vergangenen Montag an der Säbener Straße im Auditorium ein.

Anstatt seinen Spielern wie sonst Videomaterial aus den Partien zu zeigen, soll Nagelsmann alle Stars direkt angesprochen haben.

So fragte der Trainer seine Schützlinge demnach, wie sie ihre eigenen Leistungen empfinden würden. Die Profis des FC Bayern seien anschließend mit sich selbst hart ins Gericht gegangen. Anschließend habe Nagelsmann dann noch seine eigene Meinung kundgetan, so Altschäffl.

Die ungewöhnliche Maßnahme zielte darauf ab, die Spieler zur Selbstreflektion zu bewegen.