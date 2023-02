Tränen-Geständnis von VfB-Star: "Viel Schlimmes erfahren"

IMAGO/Volker Müller

Silas steht beim VfB Stuttgart bis 2026 unter Vertrag

Nach dem Prozess gegen ihn wegen seines Identitätsschwindels hat sich Angreifer Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet.

"Ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten. Ich habe mein Leben lang in Armut gelebt. Ich bin dankbar, in Deutschland zu leben. Deutschland hat mich aus dieser Armut befreit", sagt Silas unter Tränen vor dem Stuttgarter Amtsgericht.

Seine Ausführungen in Französisch wurden dabei von einer Dolmetscherin übersetzt. Über das Verfahren berichteten mehrere Medien.

Der heute 24-Jährige war 2019 für acht Millionen Euro vom FC Paris zum VfB Stuttgart gewechselt, unter dem Namen Wamangituka sowie mit einer falschen Altersangabe.

"In Frankreich habe ich zwar auch Geld verdient. Das konnte ich aber nicht ausgeben. Ich hatte nicht einmal Zugriff auf meine Bankkarten", sagte der Profi, der in ein Abhängigkeitsverhältnis zu seinem damaligen Berater geraten sein soll. Dieser stiftete ihn wohl auch zu dem Identitätsschwindel an.

2021 gingen der VfB Stuttgart und Silas damit an die Öffentlichkeit. Ermittlungen der Ausländerbehörde sowie eine dreimonatige Sperre folgten.

VfB Stuttgart: Silas hat in seinem Leben "viel Schlimmes erfahren"

"Ich habe in meinem Leben viel Schlimmes erfahren. Deutschland hat mir ermöglicht, glücklich zu sein und mich frei bewegen zu können. Das war vorher nicht möglich. Ich möchte mich bei Deutschland bedanken", sagte Silas.

Für sein Vergehen muss er nun eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Diese geht an fünf gemeinnützige Einrichtungen. Zudem muss der VfB-Star an zwei Terminen Kinder und Jugendliche trainieren. Der Fall ist damit abgeschlossen.

Auf dem Platz kann Silas dem VfB Stuttgart derzeit nicht helfen. Er laboriert an einem Bluterguss am Schienbein. Bislang steht der Flügelstürmer in der Spielzeit 2022/2023 bei sechs Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen.