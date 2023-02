1. FC Köln verkündet Trainer-Wechsel: "Kräfte bündeln"

IMAGO/Herbert Bucco

Trainer Mark Zimmermann (l.) verlässt den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln nimmt zur kommenden Saison einen Trainer-Wechsel vor. Mark Zimmermann ist dann nicht mehr für die U21 verantwortlich. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Der ohnehin auslaufende Vertrag von Zimmermann werde in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert, hieß es in der Vereinsmitteilung. Man wolle nach vier gemeinsamen Jahren der Zusammenarbeit "einen neuen Impuls in der jeweiligen Entwicklung setzen", teilte der FC mit.

"Uns war es wichtig, vor dem Start in die verbleibende Spielzeit mit allen Beteiligten neben einer eingehenden, transparenten Analyse der Hinrunde auch in kompletter Offenheit über die jeweiligen Perspektiven ab Sommer 2023 zu sprechen. Denn der Fokus muss in den verbleibenden Spielen ausschließlich der Realisierung des Klassenerhalts gelten. Dafür gilt es, alle Kräfte gemeinsam zu bündeln", sagte Lukas Berg, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Er ergänzte: "Wir sind überzeugt davon, dass Mark und sein Team ihre bisherige sehr erfolgreiche Arbeit fortsetzen und die Mannschaft zum Klassenerhalt führen."

Zehn Spiele in Folge ohne Sieg für den 1. FC Köln

Aktuell steht die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West auf Platz 15 zwar knapp über dem Strich. Zuletzt blieb Zimmermanns Team aber zehn Ligaspiele in Folge ohne Sieg. Zum Auftakt der Rückrunde reisen die Kölner am Samstag (14:00 Uhr) zu Rot-Weiß Oberhausen.

"Wenn ich den FC im Sommer verlasse, war ich vier Jahre hier. In dieser Zeit haben sich die Aufgaben von Saison zu Saison unterschieden, und daran bin ich als Trainer gewachsen", kommentierte der Coach die Trennung.

"Für mein Trainerteam und mich war immer die Balance zwischen der Weiterentwicklung unserer Spieler auf dem Weg in den Profi-Bereich und der sportlichen Perfomance, in einer starken Regionalliga mitzuhalten, entscheidend. Darauf wird es auch in den verbleibenden Spielen bis zum Saisonende ankommen. Unabhängig davon glaube ich an unsere Mannschaft und traue den Jungs gute Leistungen zu, sodass wir in der Liga bleiben", führte Zimmermann aus.

Neben dem Chefcoach müssen zur kommenden Spielzeit auch Co-Trainer Thomas Klasen und sowie Torwart-Trainer Denis Jercic ihren Hut nehmen. Auch diese Positionen in seiner U21 will der 1. FC Köln dann neu besetzen.