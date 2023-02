Bayern-Trainer Nagelsmann "hatte nie Welpenschutz"

IMAGO/Heiko Becker

Julian Nagelsmann ist Cheftrainer des FC Bayern

Beim FC Bayern ist vor dem anstehenden Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) wieder etwas Ruhe eingekehrt, nachdem Julian Nagelsmann zuvor an der Säbener Straße durchaus unter Druck geraten war. Laut dem ehemaligen Kommentator Marcel Reif genießt der Cheftrainer in München keinen "Welpenschutz".

1:1 gegen RB Leipzig, 1:1 gegen den 1. FC Köln, 1:1 gegen Eintracht Frankfurt: Der FC Bayern steckt in der Fußball-Bundesliga in einer Ergebniskrise. Immerhin konnte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale souverän mit 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 durchsetzen.

Dennoch bleibt der FC Bayern unter Zugzwang. "Der Trainer ist dafür verantwortlich, dass er aus dem Kader das Bestmögliche herausholt. Beim FC Bayern hast du bei drei Unentschieden eine Krise", analysierte Ex-Kommentator Marcel Reif die Lage an der Säbener Straße in der "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Reif: Nagelsmann hat Kabine des FC Bayern hinter sich

Der 73-Jährige sei sich sicher, dass Nagelsmann seine Situation beim FC Bayern einschätzen kann. "Er hatte nie Welpenschutz. Die holen ja keinen Welpen dahin, um zu gucken, was man während der Saison macht", gab Reif seine Einschätzung zu der Personalie.

Reif vermutet, dass Nagelsmann die Kabine beim FC Bayern hinter sich habe. "Bei Nagelsmann und diesem Kader hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt", meinte Reif.

FC Bayern in der Bundesliga unter Zugzwang

Der Vorsprung des FC Bayern ist in der Bundesliga auf gerade einmal einen Punkt auf den ersten Verfolger Union Berlin zusammengeschmolzen. RB Leipzig, Borussia Dortmund, der SC Freiburg sowie Eintracht Frankfurt befinden sich ebenfalls in Schlagdistanz.

Am Sonntag gastieren die Münchner beim VfL Wolfsburg um Ex-Trainer Niko Kovac. Mit einem weiteren Pflichtspielsieg könnten sich Nagelsmann und Co. zusätzliche Ruhe verschaffen.