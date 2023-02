"Das ist eine Frechheit": Neuer nach Kritik am Pranger

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer hat den FC Bayern in einem Interview kritisiert

In vom Verein nicht abgesegneten Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic" kritisierte Manuel Neuer den FC Bayern am Freitag heftig und zog so den Unmut der Klubführung auf sich. Auch bei den Fanvertretern kamen die deutlichen Worte des Kapitäns nicht gut an.

Manuel Neuer habe "damit einen riesigen Bock geschossen", urteilt Nick Rempfer, Vorsitzender des Fanclubs Sportfreunde München 2.0, gegenüber "skysport.de". "Ich verstehe nicht, wieso er sich jetzt so geäußert hat. Solche Aussagen sind nicht eines Kapitäns würdig. Das ist eine Frechheit."

Neuer hatte unter anderem scharf kritisiert, dass der FC Bayern seinen Vertrauten und Torwarttrainer Toni Tapalovic vor die Tür gesetzt hat.

Der Rauswurf sei "das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte der Bayern-Kapitän. Er habe das Gefühl gehabt, "mir wird mein Herz rausgerissen", so der 36-Jährige, "für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag."

Vorstandschef Oliver Kahn verurteilte die Aussagen, die "weder ihm als Kapitän, noch den Werten des FC Bayern gerecht" werden und "zur Unzeit" kämen. Der Klubboss kündigte "sehr deutliche Gespräche" an.

"Manu hat Großes für den Verein geleistet, aber am Ende des Tages ist er auch ein Angestellter des Vereins. Bayern stand immer hinter ihm. Jetzt muss sich Neuer auch mal Gedanken machen, was er gemacht hat", fürchtet auch Rempfer, das Interview könnte dem FC Bayern schaden.

Dass der Routinier seine Zelte in München vor Ende seines Vertrags im Sommer 2024 abbricht, glaubt Rempfer zwar nicht, dass er ohne Tapalovic nicht verlängert, kann sich der Fanvertreter allerdings vorstellen.

Tapalovic war bereits 2011 zusammen mit Neuer vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Dort arbeitete er unter den Chefcoaches Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Julian Nagelsmann als Torwart-Trainer (und bei Flick zuletzt auch als Assistent).