Neuer-Aus? Matthäus fürchtet drastische Konsequenzen

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Manuel Neuer wird dem FC Bayern noch viele Monate fehlen

Sein aufsehenerregendes Interview könnte für Manuel Neuer schwerwiegende Konsequenzen haben. Das zumindest glaubt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der den Torhüter für dessen Wortwahl nicht nur scharf kritisiert, sondern auch mit einem strengen Durchgreifen des FC Bayern rechnet.

"Es wird ganz sicher schwierig, dieses zerschnittene Tischtuch wieder zusammenzubringen", deutete Matthäus am Samstag bei "Sky" an, dass das Interview von Manuel Neuer auf mehreren Ebenen Folgen haben könnte.

Wie diese Folgen aussehen könnten, vermochte Matthäus nicht zu sagen. Dafür stellte er klar: "Der FC Bayern wird sich das nicht bieten lassen, auch wenn es Manuels Meinung ist und obwohl man sagt, dass man mündige Spieler braucht."

Sollte der Torhüter das Verhältnis zu Trainer Julian Nagelsmann mit seinen Aussagen nachhaltig belastet haben, könne es auch kein Vertrauen mehr geben. "Und dann ist eine gute Zusammenarbeit in Zukunft eigentlich nicht möglich", kann sich Matthäus sogar vorstellen, dass Neuers Zeit beim FC Bayern womöglich schon abgelaufen ist.

Matthäus kritisiert Neuer: "Es ist hier keiner gestorben"

Verärgert zeigte sich der Rekordnationalspieler zudem über die Wortwahl Neuers in dem Interview, in dem der Torhüter seine Skitour mit einem Gang zum Bäcker verglich. Skifahren sei aber nunmal gefährlich, sagte Matthäus. Neuer aber spreche sich in diesem Moment "von allem frei und geht auf alles andere los", kritisierte der "Sky"-Experte.

Auch Neuers Aussage, die Entlassung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic habe sich so angefühlt, als sei ihm das Herz rausgerissen worden, störte Matthäus. "Es ist hier keiner gestorben. Es ist jemand entlassen worden. Überraschend kam diese Freistellung Tapalovic ja nicht." Entlassungen seien einfach "Teil des Geschäfts", ergänzte der Rekordnationalspieler.

Auch Salihamidzic meldet sich zu Wort

Hasan Salihamidzic kritisierte Neuer ebenfalls scharf und kündigte eine gründliche Aufarbeitung an. "Ich verstehe, dass Manuel persönlich betroffen ist. Aber von ihm, zumal als Kapitän, hätte ich ein anderes Verhalten erwartet", sagte Salihamidzic der "Bild am Sonntag".

Der Münchner Sportchef meinte zur Wortwahl des Keepers: "Die Enttäuschung, die er wegen Tapas Freistellung beschreibt, die herrscht auch bei uns, weil Manuel seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Klubs gestellt hat. Aber wir werden das intern vernünftig mit ihm besprechen."

Die "für uns auch menschlich schwierige Entscheidung Tapalovic hatte in der Sache überhaupt nichts mit Manuel zu tun, und das haben wir ihm erklärt", führte der 46-jährige Bosnier aus.