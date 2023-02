FC Bayern muss wohl auf mehrere Stars verzichten

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg

Der FC Bayern will seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim VfL Wolfsburg beenden. Cheftrainer Julian Nagelsmann muss bei diesem Vorhaben aber offenbar auf mehrere Stars verzichten.

Wie "Sport1" berichtet, fehlen dem FC Bayern mit Eric Maxim Choupo-Moting, Dayot Upamecano und Ryan Gravenberch drei Kandidaten für die Stammelf in Wolfsburg.

Das Trio galt bereits vor dem Wochenende als fraglich. So machte Choupo-Moting zuletzt ein Magen-Darm-Infekt zu schaffen. Trainer Nagelsmann hatte sich bezüglich eines Einsatzes seines Angreifers auf der Pressekonferenz am Freitag noch optimistisch gezeigt.

"Ich denke, dass er am Sonntag im Einsatz sein kann. Ich denke, dass sich die Lage bis Samstag entspannt", sagte der 35-Jährige. Doch anscheinend ist Choupo-Moting nicht rechtzeitig fit.

Innenverteidiger Upamecano laboriert derweil an Problemen in den Adduktoren und am Zeh. Aufgrund dessen befand sich der Franzose in Behandlung in Konstanz. "Er lässt seinen Zeh und seine Statik anschauen", verriet Nagelsmann.

Mittelfeldmann Gravenberch musste wegen einer Prellung im Knie kürzer treten. "Es ist alles intakt, es ist ein Schmerzthema", erklärte Nagelsmann am Freitag zum Zustand des Niederländers.

Langzeitverletzte fehlen dem FC Bayern

Bereits fest stehen die Ausfälle von Josip Stanisic (Sehnenschmerzen im Sprunggelenk), Noussair Mazraoui (Lauftraining nach Herzbeutel-Entzündung) sowie die der Langzeitverletzten Manuel Neuer (Beinbruch), Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und Sadio Mané (Aufbautraining nach Sehnenriss am Wadenbeinköpfchen).

Der FC Bayern steht im Duell mit dem VfL Wolfsburg (17:30 Uhr im LIVE-Ticker) unter Zugzwang. Union Berlin (39 Punkte) ist am Samstag in der Blitz-Tabelle an den Münchnern vorbeigezogen. Borussia Dortmund ist mit dem Rekordmeister gleichgezogen (je 37 Punkte).