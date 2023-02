Deutliches Trainer-Machtwort beim FC Bayern

IMAGO/ULMER

Im Gespräch: Hasan Salihamidzic (l.) und Julian Nagelsmann (r.) vom FC Bayern

Der FC Bayern befindet sich in der Fußball-Bundesliga nach drei sieglosen Spielen in Folge unter Druck. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach Cheftrainer Julian Nagelsmann trotz der angespannten Lage an der Säbener Straße öffentlich das volle Vertrauen aus.

"Julian und ich tauschen uns permanent aus, ich verfolge seine Entwicklung quasi täglich. In den drei sieglosen Spielen zum Jahresstart erlebte ich ihn ruhig, souverän und analytisch. Die Beziehung zu den Jungs ist intakt", sagte der Klubfunktionär im Gespräch mit der "Bild am Sonntag".

Zuletzt spielte der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga dreimal in Serie nur 1:1. Die Verfolger um Union Berlin, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sind bereits an den deutschen Rekordmeister herangerückt.

Dennoch steht Nagelsmann beim FC Bayern nicht zur Diskussion - ganz im Gegenteil. "Ich kann sagen: Wir sind wirklich glücklich, dass wir Julian haben. Für uns ist die Zusammenarbeit kein Jahresprojekt, sondern wir sehen in ihm einen Trainer, mit dem wir über Jahre hinweg planen und Erfolge haben wollen", sprach Salihamidzic Klartext.

Wegweisende Wochen für den FC Bayern

Nagelsmann sei "unfassbar ehrgeizig". "So einen ehrgeizigen jungen Trainer gibt es kaum noch einmal auf der Welt", geriet Salihamidzic vom Münchner Übungsleiter ins Schwärmen.

Nagelsmann war im Sommer 2021 von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt. In München wird der 35-Jährige wie seine Vorgänger auch letztlich am Erfolg gemessen.

In der Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern am Sonntag wieder an Union Berlin vorbeiziehen. Im DFB-Pokal wurde vergangene Woche das Viertelfinale erreicht. In der Champions League rückt das Achtelfinal-Duell mit Paris Saint-Germain mit großen Schritten näher. Für Nagelsmann wird es beim FC Bayern also alles andere als langweilig.