Matthäus knallhart: Neuer als Kapitän nicht mehr tragbar

via www.imago-images.de

Wie geht es für Manuel Neuer beim FC Bayern weiter?

Mit seinem ebenso bemerkenswerten wie eigenwilligen Interview-Wumms hat Manuel Neuer für ein Beben beim FC Bayern gesorgt, das weiter anhält. TV-Experte Lothar Matthäus hat den Nationalkeeper nun stark kritisiert und ihm die Tauglichkeit für das Amt des Spielführers bei den Münchnern abgesprochen.

"Manuel Neuer ist als Kapitän des FC Bayern nicht mehr tragbar!", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". Er sei "der größte Fan vom Spieler Neuer" gewesen, so der Rekordnationalspieler weiter, aber: Der Keeper sei "selbst daran schuld, dass nach dem Skiunfall und diesem Interview an seinem Denkmal kräftig gerüttelt wird".

Der FC Bayern habe sich als Klub immer vor Neuer gestellt. Schon bei seiner Verpflichtung, als es viel Gegenwind aus der Fanszene gab, als auch jetzt, wo der Torwart den Rekordmeister aufgrund seiner (fahrlässigen) Verletzung und den Folgen viel Geld koste(te), rechnete Matthäus vor.

Er könne verstehen, "dass Manuel menschlich enttäuscht ist, weil man seinen besten Freund und Torwarttrainer entlassen hat. Aber die Personalpolitik macht der Klub und nicht der Torwart", betonte der 61-Jährige, der von Neuer mehr erwartet hatte.

"Wo war eigentlich die Selbstkritik in diesem Interview?", fragte Matthäus, der zudem von "übertriebener Wortwahl" bei Neuer sprach. Dieser hatte unter anderem davon gesprochen, dass ihm durch das Aus von Tapalovic "das Herz herausgerissen wurde".

Matthäus: Verlässt Neuer den FC Bayern?

"Bei allem Verständnis: Es ist niemand gestorben, es ist kein Kind schwer krank, es ist die Trennung eines Mitarbeiters, dem er sehr nahe stand", versuchte der TV-Experte einzuordnen.

Das Tischtuch zwischen dem Rekordmeister und Neuer sieht Matthäus durch das Interview endgültig zerschnitten.

"Ich frage mich, ob Manuel Neuer und Toni Tapalovic zur nächsten Saison bei einem anderen Klub arbeiten", spekulierte der 61-Jährige und fügte mit einer Prise Ironie an: "So richtig romantisch wäre natürlich eine Rückkehr zum FC Schalke 04. Wobei, denen hat er ja mit seinem Wechsel nach München so richtig das Herz herausgerissen ..."