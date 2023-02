Neuer plant keine Flucht - Probleme mit Nagelsmann enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Neuer und Nagelsmann ziehen beim FC Bayenr nicht immer an einem Strang

Das Interview von Manuel Neuer nach dem Rauswurf von Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern zieht weitere Kreise. Nun wurde enthüllt, dass es zwischen Trainer Julian Nagelsmann und dem Keeper schon länger knirscht.

"Für mich war das ein Schlag – als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", diese Worte aus dem vielbeachteten Interview von Manuel Neuer klingen weiter nach.

Gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" und bei "The Athletic" hatte der FCB-Keeper die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters indirekt für den Rauswurf seines langjährigen Torwarttrainers und engen Freundes Toni Tapalovic kritisiert. Dieser hatte dem Vernehmen nach aufgrund von Differenzen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann seinen Hut nehmen müssen.

Nun hat der "kicker" enthüllt, dass auch Neuer kein gutes Verhältnis zu Nagelsmann hat. Dieses sei bereits vor der Verletzung des 36-Jährigen und dem Tapalovic-Aus "arg belastet" gewesen, schrieb das Fachblatt in seiner neuesten Ausgabe.

Einer der Gründe dafür: Nagelsmann sieht eher Joshua Kimmich als seinen direkten Ansprechpartner. Es wird davon ausgegangen, dass die Beziehung zwischen Torwart und Trainer noch weiter abkühlt nach den neuesten Vorfällen rund um das Interview.

Manuel Neuer scheut nicht den Konflikt beim FC Bayern

Innerhalb der Mannschaft sollen sich derweil laut "kicker" "einige Spieler" mit Neuer solidarisiert haben. Welche das genau sind, wird nicht gesagt. Es zeigt sich jedoch: Der derzeit nach seinem (durch externe Experten kritisierten) Ski-Unfall verletzte Kapitän genießt weiter höchste Wertschätzung im Team.

Obwohl derzeit darüber diskutiert wird, ob Neuer überhaupt noch eine Zukunft beim FC Bayern hat, denkt der 36-Jährige selbst offenbar nicht daran, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Wie der "kicker" weiter berichtet, plant Neuer keinesfalls einen vorzeitigen Abschied im Sommer.

Profitiert Nagelsmann von einer Abfindungsklausel beim FC Bayern?

Der Nationaltorwart (Vertrag bis 2024) scheut demnach weder die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer samt möglichem internen Konflikt noch die Konkurrenz auf seiner Position, für die zuletzt Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Ersatz geholt wurde (Vertrag bis 2025).

Nagelsmann sitzt derweil - trotz des jüngsten Sieges in Wolfsburg - nicht bombenfest im Sattel, wie es weiter heißt. Und zwar aller öffentlichen Rückendeckung zum Trotz.

Er profitiert allerdings angeblich derzeit noch davon, dass ihm laut seinem Kontrakt eine exorbitant hohe Abfindung zusteht, falls er den deutschen Rekordmeister innerhalb der ersten beiden Vertragsjahre verlassen muss.

Erst ab dem 1. Juli 2023 soll sich diese Summe deutlich verringern. Nagelsmanns Arbeitspapier ist noch bis Mitte 2026 datiert.