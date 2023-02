Offensiv-Juwel beim VfB Stuttgart vor dem Aus

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Tiago Tomas (l.) wird den VfB Stuttgart im Sommer wohl verlassen

Als große Hoffnung für die Zukunft war Tiago Tomás im Januar 2022 zum VfB Stuttgart gekommen. Sich langfristig in der Startelf der Schwaben etablieren, konnte sich der Portugiese aber nie. Nun stehen die Zeichen auf Trennung.

Als Ersatz für den Langzeitverletzten Silas Katompa-Mvumpa lieh sich der VfB Stuttgart Tiago Tomás im Januar 2022 von Sporting Lissabon aus. Wirklich überzeugen konnte der 20-Jährige in dieser Rolle bislang nicht.

In 31 Spielen für die Schwaben gelangen ihm zwar ordentliche sechs Tore, zu oft ließ der Portugiese aber auch Großchancen ungenutzt. Dass das Engagement des U21-Nationalspielers beim abstiegsbedrohten Bundesligisten über den Sommer hinaus fortgeführt wird, ist auch aus diesem Grund überaus unwahrscheinlich.

Zwar besitzen die Stuttgarter laut "kicker" eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro für Tomás, bei der angespannten finanziellen Lage des VfB sei eine solche Summe aber utopisch.

VfB Stuttgart: Tiago Tomás fällt vorerst aus

Bereits in diesem Januar verpflichtete der VfB mit Gil Dias einen Ersatz für Tomás, der bis 2025 an den Klub gebunden wurde. Ein Verbleib von Tómas ist somit immer unwahrscheinlicher.

Auch deshalb, weil sowohl die Stuttgarter als auch der Spieler selbst mit dem Erfolg der Leihe nur begrenzt zufrieden sein dürften.

Zwar betonte Labbadia zuletzt, dass Tomás "sehr gut arbeitet und auch körperlich eine gute Entwicklung gemacht hat", man aber dennoch mit dem Youngster Geduld brauche. Das Problem: In der prekären sportlichen Situation, in der sich der VfB derzeit befindet, benötigen die Schwaben Spieler, die sich als sofortige Verstärkung präsentieren.

"Es liegt an ihm, aus dem, was er an Fähigkeiten mitbringt, plus dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben, mehr zu machen", schlug der Stuttgarter Cheftrainer aber auch kritischere Töne an. In naher Zukunft wird Tomás diese Entwicklung aber nicht nehmen können.

Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zog sich der Linksaußen eine Verletzung an den Bauchmuskeln zu, die ihn noch einige Zeit außer Gefecht setzt.