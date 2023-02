Kehl erwartet hitzige Derby-Atmosphäre beim VfL Bochum

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sebastian Kehl ist BVB-Sportdirektor

Im Februar 2023 ist Borussia Dortmund noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Am Mittwochabend steht ab 20:45 Uhr das Achtelfinal-Duell beim VfL Bochum an. Eine Partie, die laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl besondere Spannung verspricht.

"Das wird auf jeden Fall ein richtiger Pokalfight", freut sich der Ex-Nationalspieler gegenüber BVB-Vereinsmedien auf die Partie wenige Kilometer westlich im Bochumer Ruhrstadion.

Die letzte Auflage des kleinen Revierderbys hatte Borussia Dortmund in der Bundesliga-Hinrunde noch klar mit 3:0 gewonnen. Im DFB-Pokal seien die Vorzeichen aufgrund des K.o.-Charakters aber nun mal ganz andere, betonte Kehl in dem Interview.

"Die Bochumer Mannschaft ist gerade jetzt zu Hause unglaublich stark und unglaublich stabil. Da wird eine Menge los sein. Da wird eine hitzige Atmosphäre sein. Ich kenne das Stadion, es ist sehr, sehr kompakt. Es wird ein emotionales Spiel werden", so der 42-Jährige.

BVB-Sportdirektor Kehl überzeugt: "Wir kommen eine Runde weiter"

Tatsächlich hat sich das VfL-Team von Cheftrainer Thomas Letsch auf dem heimischen Geläuf zuletzt in herausragender Verfassung präsentiert und fünf Siege in Folge eingefahren.

BVB-Sportdirektor Kehl weiß um die Heimstärke des VfL bestens Bescheid und gab daher die Marschroute vor: "Wir müssen die Atmosphäre für uns nutzen und aufsaugen. Wir haben im letzten Jahr mit St. Pauli gelernt, was so ein Pokalspiel mit uns machen kann. Wir sind aktuell in einer richtig guten Form und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir eine Runde weiterkommen."

In der vergangenen Saison musste Borussia Dortmund nach einer 1:2-Niederlage beim Zweitligisten FC St. Pauli im Achtelfinale frühzeitig die Segel im DFB-Pokal streichen. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben letztmalig 2021 den DFB-Pokal nach Dortmund geholt.