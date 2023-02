Monaco-Star äußert sich zum BVB-Interesse

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Golovin (M.) von der AS Monaco ist beim BVB im Gespräch

Gerade erst ist die Winter-Transferperiode vorüber, da machen bereits die nächsten Wechsel-Gerüchte rund um Borussia Dortmund die Runde. Russische Medien berichteten zuletzt, dass der BVB an einem Transfer von Alexander Golovin interessiert sein soll. Der Offensivakteuer von der AS Monaco hat nun auf die Spekulationen reagiert.

Drei Veränderungen im Kader von Borussia Dortmund hat es in der Winterpause gegeben. Mit den Neuzugängen Julian Ryerson und Julien Duranville durfte Edin Terzic zwei neue Spieler in seinen Reihen begrüßen, während sich Thorgan Hazard auf Leihbasis zur PSV Eindhoven verabschiedete.

Ob der Belgier im Sommer wieder fest in den BVB-Kader integriert wird, ist offen. Sollte Hazard einen Abgang aus der Ruhrmetropole anstreben, müsste sich die Borussia nach einem gleichwertigen Ersatz umsehen. Laut russischen Medien soll dabei unter anderem Alexander Golovin von der AS Monaco im Fokus stehen.

BVB-Interesse? Golovin bleibt vage

Der 26-Jährige überzeugte in dieser Saison in der Ligue 1 bislang mit vier Toren und fünf Vorlagen. Da der 45-fache russische Nationalspieler in Monaco nur noch bis 2024 unter Vertrag steht, könnte der BVB bei Golovin ein Schnäppchen zur Verstärkung seiner Offensive wittern. Medienberichten zufolge soll auch der Spieler selbst einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt sein.

Doch Golovin selbst bestätigte diese Information gegenüber der russischen Nachrichtenagentur "Tass" zuletzt nicht und blieb stattdessen vage.

"Borussia hat Interesse? Ich bin Spieler von Monaco, ich muss alles dafür tun, dass wir die bestmögliche Rückrunde spielen", zeigte sich der flexibel einsetzbare Offensivspieler von den Berichten überrascht und ließ sich nicht in die Karten schauen.

Bereits seit 2018 ist Golovin für den französischen Spitzenklub aktiv. Rund 30 Millionen Euro ließ sich Monaco die Dienste des Nationalspielers kosten, der zuvor für die ZSKA Moskau in seiner Heimat aktiv war. Seitdem kommt der angebliche BVB-Flirt auf 123 Spiele in der Ligue 1. Dabei gelangen ihm 52 Scorerpunkte.