Nächster Rückschlag für Milan - Medien loben DFB-Star Gosens

IMAGO

Robin Gosens feierte mit Inter Mailand den Derbysieg gegen den AC Mailand

Nach drei klaren Pleiten in Serie hat der italienische Fußballmeister AC Mailand im Stadtduell den nächsten Nackenschlag kassiert.

Milan zog bei Inter im Derby della Madonnina mit 0:1 (0:1) den Kürzeren und verpasste die Chance, in der Tabelle am Rivalen vorbeizuziehen. Inter (43 Punkte) bleibt in der Serie A hinter der SSC Neapel (56) Zweiter, Milan (38) rutschte auf Rang sechs ab.

Milan hatte zuletzt die Supercoppa in Riad gegen Inter klar verloren (0:3), danach setzte es in der Liga Niederlagen gegen Lazio Rom (0:4) und Kellerkind Sassuolo Calcio (2:5). Das Derby entschied der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (34.). Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 71. Minute bei Inter eingewechselt und in den italienischen Gazetten am Montag ausdrücklich gelobt.

"AC Milan ist nie wirklich gefährlich. Inter nutzt Gosens, der dafür sorgt, dass Milan auf dem Spielfeld nie wirklich Fuß fassen kann", schrieb der Corriere dello Sport. "Gosens ist der idealer Spieler, um Milans Wut in Grenzen zu halten. Der Deutsche hat bewiesen, wieder vollkommen einsatzfähig zu sein", urteilte die Gazzetta dello Sport.

"Milan Adieu, der Kaiser von San Siro ist Inter Mailand!", titelte "Tuttosport". "König Lautaro versenkt AC Milan. Inter strotzt vor Stolz, während AC Milan in den Abgrund stürzt", kommentierte die "Gazzetta".