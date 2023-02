Überraschung! BVB-Coach nach Sieg entlassen

IMAGO/Thomas Bielefeld

Christian Preußer ist nicht mehr Trainer des BVB II

Die Saison 2022/23 verläuft für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund sicher nicht nach Wunsch, dass der BVB Coach Christian Preußer aber ausgerechnet nach einem 2:1-Sieg gegen Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt vor die Tür setzt, überrascht. Die Trennung bestätigten die Schwarz-Gelben am Montagabend.

Dass man nach 21 Spieltagen der 3. Liga mit 21 Punkten hauchdünn vor dem ersten Abstiegsplatz rangiert, hätte man sich beim BVB II sicher anders gewünscht, das letzte Ergebnis gab allerdings Anlass zur Hoffnung. Die Führung der Borussen hat dennoch die Reißleine gezogen und Trainer Christian Preußer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele – sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht – in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden. Wir bedanken uns bei Christian Preußer für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste", begründete Ingo Preuß, der sportliche Leiter der U23 der Dortmunder, den überraschenden Schritt.

BVB hat noch keinen Nachfolger in der Hinterhand

Preußer trainierte Rot-Weiß Essen, den SC Freiburg II und Fortuna Düsseldorf, ehe er im Sommer 2022 beim BVB II die Nachfolge des zum Bundesligisten FC Augsburg abgewanderten Enrico Maßen antrat.

Von 21 Partien konnte Preußer allerdings nur ernüchternde sechs gewinnen (3 Remis, 12 Niederlagen). Eine Bilanz, die dem gebürtigen Berliner nun zum Verhängnis wurde.

Wer auf Preußer folgt, will der BVB laut Mitteilung "in den kommenden Tagen" entscheiden.

Dass man mit dem Abschneiden in der 3. Liga in dieser Saison nicht zufrieden ist, wundert nicht: Mit Marcel Lotka, Tom Rothe, Justin Njinmah, Marco Pašalić, Antonios Papadopoulos und Lion Semic standen beim zurückliegenden Sieg gegen Ingolstadt gleich sechs Akteure im Kader, die schon Erfahrung in der Bundesliga sammeln konnten.