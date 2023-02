Droht Klopp das Aus beim FC Liverpool?

IMAGO/Manjit Narotra

Wie geht es für Jürgen Klopp beim FC Liverpool weiter?

Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool tief in der Krise. Noch muss der Cheftrainer an der Anfield Road wohl nicht die Entlassung fürchten. Der ehemalige BVB-Coach steht bei den Reds aber vor wegweisenden Wochen.

Beim FC Liverpool herrscht nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers eine angespannte Stimmung.

Die deutliche Auswärtspleite war der neue Tiefpunkt einer ohnehin schon schwachen Saison der Reds. Mit gerade einmal 29 Punkten aus 20 Spielen ist Liverpool nur Tabellenzehnter der Premier League.

Keine Kurzschlussreaktion des FC Liverpool

Der Druck auf Cheftrainer Jürgen Klopp nimmt folglich weiter zu. Wie das britische Portal "Caught Offside" berichtet, will sich der Klubvorstand "nicht zu einer Kurzschlussreaktion hinreißen lassen".

Stattdessen möchte der FC Liverpool wohl noch die kommenden Wochen abwarten. Neben dem Ligaalltag steht für den 19-fachen englischen Meister das Achtelfinale in der Champions League auf dem Programm. Hier geht es ausgerechnet gegen Titelverteidiger Real Madrid.

Nach Informationen von "Caught Offside" sind die Verantwortlichen des FC Liverpool dazu bereit, das Abschneiden in der Champions League abzuwarten. Auf dieser Basis könnte dann die Zukunft von Jürgen Klopp entschieden werden.

Jürgen Klopp beim FC Liverpool unter Zugzwang

In der Premier League muss der 55-Jährige mit seiner Mannschaft ebenfalls zeitnah Ergebnisse liefern. Sollte Klopp mit dem FC Liverpool nicht die Wende schaffen, sei es wahrscheinlich, dass der ehemalige BVB-Coach "der nächste große Name wird, der von seinen Aufgaben entbunden wird", schreibt "Caught Offside".

Klopp selbst gab sich nach dem Schlusspfiff in Wolverhampton weiterhin kämpferisch und versicherte, er glaube "absolut" an die Wende. Die Kritik der englischen Experten nimmt derweil zu. "Sie liegen in Trümmern", fällte etwa Ex-Profi Perry Groves bei "talkSPORT" ein vernichtendes Urteil.