Ehemaliger Eintracht-Coach in Hoffenheim gehandelt

Revierfoto via www.imago-images.de

Adi Hütter war zuletzt für Gladbach und Eintracht Frankfurt als Trainer tätig

Nach dem Aus von André Breitenreiter bei der TSG 1899 Hoffenheim läuft die Suche nach einem geeigneten Nachfolger auf Hochtouren. Eine Spur führt dabei zu einem ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt, nachdem ein ehemaliger Trainerkandidat des FC Bayern wohl nicht für einen Wechsel in die Bundesliga zur Verfügung steht.

Nach einem fulminanten Start von André Breitenreiter bei der TSG Hoffenheim lief es zuletzt alles andere als optimal für die Kraichgauer, die bis auf den 14. Platz in der Bundesliga abgerutscht sind.

Am Sonntag zog der Klub die Reißleine und entließ den Cheftrainer nach der bitteren 2:5-Pleite gegen den VfL Bochum. Seitdem befinden sich die TSG-Verantwortlichen um Sportdirektor Alexander Rosen auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Dabei soll sich laut "Sky" der Ex-Trainer von RB Leipzig, Ralph Hasenhüttl, als absolute Wunschlösung herauskristallisiert haben. Der Österreicher war erst im November beim FC Southampton entlassen worden und ist seitdem ohne Anstellung.

Ex-Gladbach-Trainer mit in der Verlosung

2018 war der 55-Jährige gar mit einem Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Diesen Spekulation hatte er dann aber mit einem Wechsel auf die Insel ein Ende bereitet.

Dass Hasenhüttl nun einen neuen Job in der Bundesliga übernimmt, ist laut "Bild" aber nahezu ausgeschlossen. Zwar habe es Gespräche zwischen den Parteien gegeben, der Trainer habe aber eine Rückkehr in den deutschen Fußball abgelehnt, heißt es.

Eine mögliche Alternative soll laut der Boulevardzeitung Adi Hütter darstellen. Der Schweizer ist in der Bundesliga bestens bekannt, nachdem er drei Jahre für Eintracht Frankfurt tätig war und zuletzt Gladbach coachte.

Auch Hütters Berater befeuerte zuletzt die Gerüchte, dass der 52-Jährige in das deutsche Oberhaus zurückkehren könnte. "Ein neuer Job ist sicher ein Thema. Adi ist wieder bereit, einen Bundesliga-Klub zu übernehmen. Hoffenheim zählt sicher zu den attraktiven Adressen in der Bundesliga", sagte Christian Sand am Montag bei "Bild".

Spruchreif sei aber noch nichts: "Bild" zufolge gab es bislang keinerlei Kontakt zwischen der TSG Hoffenheim und dem ehemaligen Eintracht-Coach oder seinem Berater.