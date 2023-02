Wegen Neuer: Krisengipfel beim FC Bayern noch diese Woche?

IMAGO/Revierfoto

Manuel Neuer muss sich den Bossen des FC Bayern erklären

Lieber heute als morgen will der FC Bayern die Probleme mit Kapitän Manuel Neuer aus der Welt schaffen. Helfen soll dabei ein Krisengipfel, an dem der Torhüter, Trainer Julian Nagelsmann und die Klubführung teilnehmen. Noch in dieser Woche könnte es so weit sein.

In einer Woche steht für den FC Bayern eines der wichtigsten Spiele des Jahres auf dem Programm: Am Valentinstag (14. Februar) gastiert der Rekordmeister im Rahmen des Champions-League-Achtelfinals bei Paris Saint-Germain.

Wenig überraschend ist der Verein deshalb sehr darauf erpicht, sämtliche Nebenkriegsschauplätze so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen.

Unliebsamen Wirbel erzeugte in den vergangenen Tagen das Frust-Interview von Keeper Manuel Neuer, der seine direkten Vorgesetzten in der "Süddeutschen Zeitung" wegen der Freistellung von Torwarttrainer Toni Tapalovic attackiert hatte.

Krisengipfel beim FC Bayern noch diese Woche?

Laut "Bild" plant der FC Bayern nun "zügig ein Gespräch" mit dem aktuell verletzten Mannschaftsführer, an dem auch Coach Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstands-Chef Oliver Kahn teilnehmen sollen.

Möglicherweise kommen alle Seiten schon dieser Tage zusammen. Der Terminkalender würde das hergeben, schließlich steht für die Münchner ausnahmsweise keine Englische Woche auf dem Programm.

Im Idealfall würde die Causa Neuer durch den Austausch rechtzeitig vor dem nächsten Ligaspiel gegen den VfL Bochum, vor allem aber vor dem Hinspiel gegen PSG geklärt werden.

Dem Vernehmen nach wollen die Bayern-Oberen bis dahin auch entscheiden, ob Neuer für seine öffentliche Kritik zur Kasse gebeten wird. Eine Geldstrafe stehe "zur Diskussion", ein vorzeitiges Aus beim Branchenführer hingegen nicht, heißt es.

Salihamidzic und Co. sollen hoffen, alle Beteiligten durch ein Gespräch wieder auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Zuletzt galt das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Neuer als belastet.