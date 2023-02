Neues Preisschild für Kolo Muani - Bedingung für Verbleib

IMAGO/Patrick Scheiber

Kolo Muani ist eine wichtige Stütze für die Offensive bei Eintracht Frankfurt

Der letztjährige Sommer-Neuzugang Randal Kolo Muani verzückt längst nicht mehr nur Eintracht Frankfurt, sondern hat es in Rekordzeit bei zahlreichen Top-Klubs Europas auf den Wunschzettel geschafft. Auch der FC Bayern gilt als interessiert am SGE-Angreifer. Günstig würde der Franzose allerdings nicht werden. Immerhin: Unter bestimmten Bedingungen hätten die Münchner wohl gute Chancen auf einen Transfer.

Beim FC Bayern ist im kommenden Sommer im Sturmzentrum eine Planstelle offen. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski füllte zuletzt Eric Maxim Choupo-Moting die Fußstapfen des einstigen Über-Angreifers. Doch noch hat der 33-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert, zudem soll ein weiterer Top-Spieler für die Spitze kommen.

Neben Harry Kane wurde zuletzt aus verschiedenen Richtungen auch immer wieder der Name von Randal Kolo Muani genannt. Der 24-jährige französische Vizeweltmeister kam erst vor der Saison ablösefrei aus Nantes in die Main-Metropole und machte sich schnell unverzichtbar. 25 Scorerpunkte in 26 wettbewerbsübergreifenden Spielen (Zwölf Tore, 13 Vorlagen) zeugen von der Offensivkraft des Stürmers.

Schon im Winter soll Kolo Muani Thema in München gewesen sein, im Sommer könnte es dem Vernehmen nach einen echten Vorstoß geben.

Allerdings würde der Franzose wohl keinesfalls günstig werden. Wie "L'Equipe" berichtet, haben die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt jüngst das Preisschild für den Offensivmann erhöht.

Zuletzt war spekuliert worden, dass mindestens 80 Millionen Euro fällig wären, um Kolo Muani, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist, vom Main loszueisen.

Laut der französischen Zeitung wollen die SGE-Bosse aber aufgrund der starken Leistungen ihres Juwels nun wohl bis zu 100 Millionen Euro.

Zwei England-Klubs heiß auf Kolo Muani

Neben den Münchnern gilt weiterhin Manchester United als interessiert an den Diensten des Vizeweltmeister, auch der FC Liverpool soll den Frankfurter Überflieger beobachten.

Am längeren Hebel sitzt bislang aber die Eintracht. Allerdings, so die "L'Equipe", hängt Kolo Muanis Zukunft wohl auch am sportlichen Abschneiden des Adlerklubs.

Verpasst die SGE die Qualifikation für die Champions League, könnte der Umworbene seine neue Heimat bereits nach einem Jahr wieder verlassen, heißt es. Derzeit befindet sich Frankfurt auf dem fünften Tabellenrang der Fußball-Bundesliga, der "nur" für die Europa League qualifizieren würde.