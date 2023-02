Zweitliga-Torhüter unter den Erdbeben-Opfern

AFP/SID/-

Türkei: Torhüter Türkaslan unter den Todesopfern

Der türkische Zweitliga-Torhüter Ahmet Eyüp Türkaslan ist bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen.

Das gab der Erstliga-Absteiger Yeni Malatyaspor am Dienstag bekannt. "Ruhe in Frieden. Wir werden dich nie vergessen, du großartiger Mensch", schrieb der Klub in den sozialen Netzwerken.

Türkaslan wurde nur 28 Jahre alt. Nach Angaben türkischer Medien starb der Schlussmann in den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Stadt Kahramanmaras. Seine gerettete Frau hatte zuvor in einem Video um Hilfe bei der Suche gebeten.

Auch der türkische Verband TFF drückte seine Trauer aus. "Seit zwei Tagen haben wir gebetet, dass er und alle anderen betroffenen Bürger gesund und munter aufgefunden werden. Leider wurden wir erneut von dieser traurigen Nachricht am Boden zerstört. Möge Gott Ahmet Eyüp Türkaslan gnädig sein", teilte der Verband mit.

Von den schweren Erdbeben könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein. Zahlreiche Staaten, darunter Deutschland, haben bereits die Entsendung von Einsatzkräften und die Bereitstellung von Hilfsgeldern zugesagt. Nach bisherigem Stand starben bei dem Beben in der Nacht zu Montag mehr als 5000 Menschen.