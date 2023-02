Ergreift Top-Talent Ullrich die Hertha-Flucht?

IMAGO/Gabor Krieg

Lukas Ullrich (l.) gilt als Top-Talent bei Hertha BSC

Fredi Bobic wollte die Verlängerung mit eines der größten Nachwuchstalente bei Hertha BSC zur Chefsache machen - nach seiner Entlassung droht jetzt auch diese Personalie zu platzen. Verlieren die Berliner Youngster Lukas Ullrich?

Nach dem Rausschmiss von Fredi Bobic wurde bereits bekannt, dass mehrere Last-Minute-Transfers, die der Ex-Nationalspieler eigentlich klarmachen wollte, auf der Zielgeraden scheiterten. So sollen unter anderem die Wechsel von Maximilian Philipp oder Gauthier Hein in die Hauptstadt noch geplatzt seien.

Wie die "Bild" berichtete, könnte die Trennung von Geschäftsführer Bobic nun eine weitere Personalentscheidung beeinflussen. Laut der Zeitung soll Bobic mit Nachdruck daran gearbeitet haben, mit Eigengewächs und U19-Nationalspieler Lukas Ullrich zu verlängern.

Der begehrte Linksverteidiger steht bei der Hertha nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, soll unter anderem schon die Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt auf den Plan gerufen haben.

Ullrich-Zukunft bei Hertha BSC wieder völlig offen

Bobic soll dem Teenager erst kurz vor seiner Entlassung ein verbessertes Profi-Angebot unterbreitet haben. Ein finaler Gesprächstermin, zu dem auch die Eltern Ullrichs eingeladen wurden, war laut "Bild" bereits verabredet.

Da dieser Termin nun geplatzt ist, ist auch die Zukunft des Linksverteidigers in Gänze in der Hauptstadt wieder fraglich. Es wird in den kommenden Tagen und Wochen nun die Aufgabe von Herthas neuem Sportdirektor Benjamin Weber sein, Ullrich von einem weiteren Verbleib in Berlin zu überzeugen.

Immerhin: Durch seine vorherige Tätigkeit als Chef des Herthaner Nachwuchsleistungszentrum kennen sich Weber und Top-Talent Ullrich bereits seit mehreren Jahren.

Der direkte Draht zu allen anderen angeblichen Interessenten soll zuletzt aber ebenfalls heiß gelaufen sein, hieß es in dem Medienbericht weiter.