Upamecano bekam spezielle Hilfe beim FC Bayern

IMAGO/opokupix

Dayot Upamecano holte sich Hilfe bei einem Opernsänger

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Dayot Upamecano zum unumstrittenen Stammspieler beim FC Bayern entwickelt. Um der Rolle des Abwehrchefs besser gerecht werden zu können, hat sich der Franzose besondere Hilfe geholt.

Im Sommer 2021 wechselte Upamecano für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern. Den hohen Erwartungen konnte der Abwehrspieler zunächst nicht gerecht werden.

Dem französischen Nationalspieler unterliefen immer wieder Patzer, außerdem galt er nicht gerade als Führungsspieler und Lautsprecher auf dem Platz.

Doch mittlerweile ist Upamecano nicht mehr aus der Startelf der Münchner wegzudenken. In der aktuellen Saison stand der 24-Jährige in allen Bundesligapartien in der Startelf. Lediglich beim jüngsten 4:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg fehlte er wegen einer Verletzung am Zeh.

Seinen Aufschwung hat Upamecano auch einem ganz besonderen Training zu verdanken.

"Unter anderem hatte ich Probleme, laut zu sprechen, zu rufen. Nach den Spielen hatte ich oft Halsschmerzen, war heiser", sagte Updamecano und einem Interview mit der "Sport Bild" und ergänzte: "Deswegen habe ich mir Hilfe geholt: Mit einem Opernsänger habe ich meine Stimmbänder verbessert."

Dabei habe Upamecano laut gesungen und Übungen gemacht, um auf dem Platz lauter werden zu können. "Nun kann ich laut rufen, kann über den ganzen Platz Anweisungen geben", so der ehemalige Leipziger.

De Ligt ist "eine Maschine"

In dem Interview sprach Upamecano auch über seinen Nebenmann Matthijs de Ligt. Der Niederländer sei "eine Mauer" und "eine echte Maschine".

"Er beeindruckt mich von Woche zu Woche mehr. Unser Verständnis ist gut, wir unterhalten uns viel. Sein Deutsch ist fast perfekt, meines wird besser. Auf dem Platz klappt das sehr gut", schwärmte Upamecano.

Mbappé ist wie Messi, wie Lewandowski

Lobende Worte fand der Bayern-Star vor dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint Germain am 14. Februar auch für PSG-Superstar Kylian Mbappé.

"Kylian ist ein guter Typ neben dem Platz, ein normaler Junge und ein Leader, der viel kommuniziert", sagte er über seinen Landsmann: "Auf dem Platz ist er kaum zu stoppen, einfach Weltklasse."

Dennoch will der FC Bayern den Angreifer bändigen. "Am besten kommt er gar nicht an den Ball! Mbappé ist wie Messi, wie Lewandowski. Ein fantastischer Stürmer. Er ist immer bereit, und er will immer das Tor machen. Sein erster Schritt ist unfassbar schnell, er hat große Qualitäten", adelte Upamecano Mbappé, stellte aber klar: "Als Team können wir jeden Spieler stoppen." Im Hinspiel wird Mbappé aller Voraussicht nach allerdings ohnehin fehlen.