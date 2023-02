BVB-Star erwartet "heißen Kampf" im Bruderduell

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck will auch gegen den VfL Bochum wieder jubeln

Nico Schlotterbeck ist in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund unumstrittener Stammspieler. In allen 19 Ligaspielen kam er bislang in der Startelf zum Einsatz, ist damit der neue Abwehrchef beim BVB. Vor dem kleinen Revierderby im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr) zeigt sich der Nationalspieler entsprechend angriffslustig.

Das Weiterkommen gegen die Bochumer sei zwar das klare Ziel des schwarz-gelben Favoriten. Allerdings seien die Dortmunder von der ausgewiesenen Heimstärke des VfL trotzdem beeindruckt, gab Nico Schlotterbeck zu: "Durch meinen Bruder habe ich ein paar Spiele mehr von Bochum angeschaut. Das wird ein heißer Kampf. Zuhause sind sie sehr stabil und zeigen eine unglaubliche Mentalität", wurde der 23-Jährige in den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Sein älterer Bruder Keven spielt seit dem Winter in der Innenverteidigung des VfL Bochum und versprach dem BVB-Star bereits einen heißen Tanz im Ruhrstadion: "Wir haben uns nie etwas geschenkt. So wie wir es auch heute nicht machen, egal ob es beim Fußball ist oder neben dem Platz. Einer gewinnt und der andere ist halt sauer."

BVB-Star hofft auf Startelf-Einsatz seines Bruders

Nico Schlotterbeck, der in diesem Kalenderjahr schon zwei Tore für Borussia Dortmund erzielt hat, ist ebenfalls voller Vorfreude auf das Bruderduell im DFB-Pokal-Achtelfinale: "Ich hoffe, Keven spielt - ohne uns dabei zu sehr zu stören."

Dass sein älterer Bruder nun beim unmittelbaren Reviernachbarn als Leihspieler unter Vertrag steht, spiele für den WM-Fahrer grundsätzlich keine allzu entscheidende Rolle. Nico Schlotterbeck führte dazu aber aus: "Eigentlich ist es für mich kein Unterschied, ob Keven in Bochum oder Freiburg spielt. Ich habe sowieso fast jeden Tag Kontakt mit ihm. Ich freue mich aber sehr, dass er wieder in meiner Nähe ist. So habe ich eine Bezugsperson mehr hier."

Keven Schlotterbeck hatte sich bis zum Sommer 2023 dem VfL Bochum angeschlossen, nachdem es zuvor in der Hinrunde unter Christian Streich zu keinem einzigen Startelf-Einsatz in der laufenden Saison gereicht hatte.