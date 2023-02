Osimhen im Fokus der Bayern? Napoli-Boss bezieht Stellung

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Viktor Osimhen (r.) steht wohl beim FC Bayern auf dem Zettel

Für den Sommer plant der FC Bayern die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Neben der kolportierten Wunschlösung Harry Kane wird auch Napoli-Senkrechtstarter Viktor Osimhen in München gehandelt. Zu den Gerüchten hat sich der Boss des Spitzenreiters der Serie A nun geäußert.

Viktor Osimhen vom SSC Neapel ist derzeit wohl einer der gefragtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Mit irren 16 Toren in gerade einmal 17 Einsätzen in der Serie A hat der nigerianische Nationalspieler großen Anteil an dem Höhenflug seines Klubs, der derzeit mit großem Abstand auf Platz 1 der Tabelle rangiert.

Kein Wunder also, dass diverse europäische Schwergewichte den 24-Jährigen jagen. Zuletzt berichtete "ESPN", dass Manchester United und Paris Saint-Germain an Osimhen interessiert seien. Bereits im Sommer hatten diverse Medien auch den FC Bayern als möglichen Interessenten für den Stürmer ins Gespräch gebracht.

FC Bayern bei Viktor Osimhen chancenlos?

Aufkommenden Gerüchten um einen Abgang von Osimhen aus der Stadt am Rande des Vesuvs hat Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis aber nun in der "Sport Bild" einen herben Dämpfer erteilt. Angesprochen auf das Interesse des deutschen Rekordmeisters antwortete der 73-Jährige nur: "Er steht nicht zum Verkauf!"

Selbst wenn es bei dem italienischen Spitzenklub zu einem radikalen Umdenken kommen sollte, ist fraglich, ob der Bundesligist eine Verpflichtung von Osimhen überhaupt stemmen kann oder will. Laut übereinstimmenden Medienberichten seien Angebote von über 100 Millionen Euro notwendig, um in Neapel auf nicht ganz taube Ohren zu stoßen.

Sollte ein Wechsel trotz aller Widrigkeiten dennoch realisiert werden, würde Osimhen eine zweite Chance in der Bundesliga erhalten. Bereits von 2017 bis 2019 stand der 23-fache Nationalspieler beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Überzeugen konnte er dort nicht. Gerade einmal 14 Spiele in der Bundesliga absolvierte Osimhen bislang. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht.