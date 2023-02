Salihamidzic bestätigt "attraktive" Offerte für Pavard

IMAGO/Mladen Lackovic

Benjamin Pavard flirtete bereits offen mit einem Abschied vom FC Bayern

Benjamin Pavard gehört seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern im Sommer 2019 zu den Vielspielern der Münchner. Dennoch wurde die Zeit des Franzosen an der Isar eigentlich immer von Stimmen begleitet, die ihm nachsagten, nicht vollkommen glücklich zu sein und einen Transfer ins Spiel brachten. Zuletzt befeuerte der Verteidiger die Spekulationen höchstpersönlich. Der deutsche Rekordmeister will den 26-Jährigen aber nicht ohne weiteres ziehen lassen.

"Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", goss Benjamin Pavard Mitte November 2022 in einem Interview mit "L'Équipe" Öl in das um seine Person zuvor ohnehin lodernde Gerüchtefeuer. Das "sportliche Projekt" müsse jedoch "interessant sein".

Die Worte schlugen durchaus hohe Wellen, zogen massenhaft Spekulationen um die Zukunft des Weltmeisters von 2018 nach sich und gipfelten nun wohl sogar in einem konkreten Angebot, das der FC Bayern allerdings ausschlug. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun der "Sport Bild".

Demnach versuchte Inter Mailand im Winter, Pavard aus München loszueisen, handelte sich allerdings einen Korb ein.

"Benji ist für uns in der Defensive ein sehr wichtiger, variabler Spieler. Wir haben diese Saison sehr große Ziele, darum wollen und können wir auf ihn nicht verzichten", erklärt Salihamidzic die Absage. "Finanziell war die Anfrage sogar attraktiv, aber das Sportliche geht bei uns immer vor."

Bleibt der FC Bayern auch im Sommer standhaft?

Und sportlich, so scheint es, führt 2022/23 mal wieder kein Weg an Pavard vorbei. Von 25 möglichen Partien stand er 21 Mal in der Startelf. Auffallend: Die drei Bundesliga-Partien, in denen Pavard gar nicht zum Einsatz kam, konnte der FC Bayern nicht gewinnen.

Zuletzt durfte der Rechtsfuß sogar vermehrt auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran. Offensichtlich keine ganz zufällige Entwicklung: "Benji ist ein besonderer Spieler, der sensibel ist und Zuneigung braucht. Ich weiß auch, was er für ein großes Herz hat und was er leisten kann", umreißt Salihamidzic, dass sein Schützling einen gewissen Wohlfühlfaktor benötigt.

Offen ist derweil, ob der FC Bayern auch im Sommer standhaft bleibt. Pavards Vertrag endet nach der Saison 2023/24, sollte keine Verlängerung erzielt werden, könnte man in der kommenden Transferperiode letztmals noch einmal richtig Geld mit einem Verkauf erzielen.