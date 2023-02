Schalke-Zugang von Blitzdebüt "überhaupt nicht überrascht"

IMAGO/Laci Perenyi

Neuer Abräumer beim FC Schalke 04: Éder Balanta

Kurz vor Ende der Winter-Transferperiode lieh der FC Schalke 04 den Kolumbianer Éder Balanta vom FC Brügge aus. Bereits wenige Tage später feierte der Sechser sein Startelfdebüt für das Bundesliga-Schlusslicht. Vom Klassenerhalt ist der 29-Jährige fest überzeugt.

Obwohl Éder Balanta bei seiner Blitz-Premiere für den FC Schalke schon nach wenigen Minuten die Gelbe Karte sah, war der positive Einfluss des zweikampfstarken Neuzugangs beim 0:0 in Mönchengladbach spürbar.

Mit seiner Robustheit und Einsatzfreude soll der Nationalspieler in den kommenden Wochen dabei helfen, die Defensive der Knappen zu stabilisieren.

Balanta fühlt sich in Königsblau bereits pudelwohl. "Die ersten Eindrücke waren genau so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich kannte den Verein aber auch schon vorher. Schalke ist ein großer Klub - und vor allem laut", schwärmte der Mittelfeldmann am Rande des Trainings gegenüber der "Recklinghäuser Zeitung".

Bei seinem neuen Arbeitgeber erkennt er enormes Potenzial: "Wenn man das Stadion sieht, den Platz, die Spieler - da ist eine Menge Qualität. Jetzt arbeiten wir gemeinsam daran, das Team stärker zu machen."

Éder Balanta glaubt an Ligaverbleib des FC Schalke 04

Dass Coach Reis ihn in Gladbach direkt von Beginn an ranließ, verwunderte Balanta nach eigener Aussage keineswegs.

"Ich war überhaupt nicht überrascht. Ich war schon in Brügge voll im Training und bereit für den Wettkampf. Der Trainer hat mich ja auch dafür geholt: Um sofort zu spielen und zu helfen", erläuterte der Südamerikaner.

Am Freitagabend geht es für den neuen Hoffnungsträger und seine Teamkollegen mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

Balanta glaubt fest an einen Dreier gegen die Wölfe und den Klassenerhalt am Ende der Saison. "Jeder glaubt daran. Wir werden unser Bestes geben in den nächsten Monaten", kündigte der Leihspieler an.