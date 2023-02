Bayern holt Tapalovic-Nachfolger: "Er ist ein Bessermacher"

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Michael Rechner verlässt die TSG 1899 Hoffenheim und wechselt zum FC Bayern

Gut drei Wochen nach der vielbeachteten Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic hat der FC Bayern einen Nachfolger verpflichtet. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt.

Die Tinte ist trocken! Michael Rechner verlässt die TSG 1899 Hoffenheim und schließt sich dem FC Bayern an. In München agiert der 42-jährige Ex-Spieler künftig als Torwarttrainer.

Damit bekommt Bayern-Coach Julian Nagelsmann vermeintlich seine Wunsch-Personalie als Ergänzung für seinen Stab an die Seite gestellt. Nagelsmann kennt Rechner bereits aus gemeinsamen Zeiten in Sinsheim, wo Rechner knapp dreieinhalb Jahre ebenfalls als Torwarttrainer Teil von Nagelsmanns Ensemble war.

Seit 2008 war Rechner, der als Profi sieben Zweitligaspiele für Waldhof Mannheim absolvierte, als "Koordinator Torwartspiel" für den gesamten Torwartbereich der TSG verantwortlich.

Ob eine Ablösezahlung fällig wurde, lässt der FC Bayern in seiner Mitteilung ebenso offen wie Rechners Vertragslaufzeit an der Säbener Straße. In Hoffenheim wäre sein Arbeitspapier erst im Sommer 2026 ausgelaufenen.

Rechner wollte unbedingt zum FC Bayern

Zudem betreut Rechner seit 2021 die Torhüter der türkischen Nationalmannschaft. Das Engagement soll erst 2024 enden. Die Freigabe für die Nebentätigkeit erhielt er damals von Hoffenheim.

"Mit dem Wechsel von Michael nach München geht hier nicht weniger als eine Ära zu Ende", wird TSG-Manager Alexander Rosen auf der Vereins-Homepage zitiert. "Michael war über eineinhalb Jahrzehnte eine Konstante in unserem Klub. Er formte Generationen von Torhütern durch seine Arbeit in U19, U23 und der Profi-Mannschaft. Seine Fachkompetenz, seine Kreativität und seine Hingabe machten ihn zu einem der renommiertesten Experten auf seinem Gebiet. Er ist ein Bessermacher."

Man habe alles versucht, um Rechner von einem Verbleib zu überzeugen, dieser habe aber "unmissverständlich kommuniziert, dass er einen anderen Weg gehen will".

Das Torwarttraining bei der TSG wird "bis auf weiteres" Alexander Stolz übernehmen. Der 39-jährige Ex-Profi hatte diesen Posten zuletzt bei der zweiten Mannschaft inne.

Der FC Bayern musste tätig werden, nachdem Toni Tapalovic von seinen Tätigkeiten entbunden worden war. Eine Entlassung mit Folgen: Tapalovics langjähriger Wegbegleiter und Freund Manuel Neuer attackierte seinen Arbeitgeber anschließend in einem vom Klub nicht autorisierten Zeitungsinterview. Die Wogen scheinen nach wie vor nicht vollkommen geglättet.