Ex-BVB-Keeper patzt - Bayern-Leihgabe "versprüht Magie"

IMAGO/Pius Koller

Marwin Hitz spielte zwischen 2018 und 2022 für den BVB

Viele bekannte Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den deutschen Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: Ein ehemaliger Keeper der BVB patzt und begünstigt somit den Rauswurf seines Trainers, eine Leihgabe des FC Bayern, die in Schottland glänzt und ein Ex-Abwehrspieler des FC Schalke 04 vor dem Aus in der Premier League.

Jahrelang kam Marwin Hitz beim BVB nicht über die Rolle als Nummer zwei hinaus. Seit dem Wechsel zurück in seine Schweizer Heimat zum FC Basel im vergangenen Sommer ist der 35-Jährige unumstrittener Stammspieler - allerdings nur mit mäßigem Erfolg.

Denn in dieser Spielzeit läuft es für den einstigen Serienmeister alles andere als optimal. Auf Platz sieben der Super League rangierend liegt der 20-fache Meister weit hinter den Erwartungen zurück. Gerade einmal vier Spiele hielt Hitz seinen Kasten sauber und kassierte in 18 Partien 21 Gegentreffer. Ein historisch schlechtes Ergebnis für den Klub an der deutschen Grenze.

Um der Misere ein Ende zu setzen, zogen die Baseler am Montag die Reißleine und setzten Trainer Alexander Frei nach der 0:1-Pleite gegen die Grasshoppers Zurück vor die Tür. Eine Entlassung, an der auch der langjährige Bundesliga-Keeper Hitz nicht unschuldig war.

Denn der Routinier verursachte mit einem groben Schnitzer die Pleite seiner Mannschaft am Samstag, als er in der Nachspielzeit völlig übereilt aus dem Kasten stürmte und den Ball direkt vor die Füße von Zürich-Stürmer Hayao Kawabe klärte. Für den Japaner war es danach ein Leichtes, den Ball aus etwa 40 Meters im leeren Tor unterzubringen.

Für seine missglückte Rettungstat gab es danach eine Menge Kritik. Der "Blick" attestierte Basel ein "Goalie-Problem" und beurteilte die Leistung von Hitz mit der Note 5,0.

Leihgabe des FC Bayern trifft erneut

Genau wie Hitz wechselte auch Bayern-Youngster Malik Tillmann erst im vergangenen Sommer ins Ausland. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit wird der 20-Jährige bei den Glasgow Rangers Spielpraxis sammeln. Ob er danach an die Säbener Straße zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Medienberichten zufolge will der schottische Traditionsklub die Kaufoption in Höhe von etwa fünf bis sechs Millionen Euro unbedingt ziehen.

Gerade erst konnte sich das Offensiv-Juwel erneut auszeichnen, als er seine Mannschaft mit einem sehenswerten Flugkopfball aus kurzer Distanz gegen Ross County auf die Siegerstraße brachte. Am Ende konnten die Rangers mit einem 2:1-Erfolg den Anschluss an Rivale Celtic Glasgow wahren.

Die 56. Meisterschaft scheint dennoch auf Grund eines neun Punkte Abstandes in weite Ferne gerückt, mit seinen persönlichen Leistungen dürfte Tilmann, dessen älterer Bruder Timothy bei Greuther Fürth unter Vertrag steht, aber dennoch sehr zufrieden sein.

Bereits zu 35 Pflichtspieleinsätzen kam das Talent in dieser Saison bereits. Dabei gelangen ihm neben acht Toren und vier Vorlagen. Aus dem Offensivspiel der Rangers ist der deutsche U21-Nationalspieler kaum noch wegzudenken.

"Er ist ein Spieler, den wir mögen und der sich hier gut eingelebt hat. Mit seinen 20 Jahren steht ihm eine spannende Zukunft bevor", schwärmte Trainer Michael Beale zuletzt in einem Gespräch mit "The Herald" von seinem Schützling.

Und auch die Rangers-Legende Barry Ferguson hat Gefallen an der Bayern-Leihgabe gefunden, wie er gegenüber "Glasgow Live" verriet. "Er ist ein Game Changer, das ist keine Frage. Wenn es enge Spiele gibt, dann taucht er auf und versprüht Magie", erklärte der Ex-Profi.

Ex-Abwehrchef des FC Schalke 04 beim FC Liverpool vor dem Aus

Weitaus weniger Magier lieferte in dieser Saison bislang der FC Liverpool um den Ex-Schalker Joel Matip. Dieser hatte in den letzten Jahren mit Reds-Kapitän Virgil van Dijk ein verlässliches Duo gebildet, in dieser Saison lassen seine Leistungen aber stark zu wünschen übrig.

Bereits seit 2016 ist der 31-Jährige für die Mannschaft von Jürgen Klopp aktiv. Davor hatte er sämtliche Juniorenteams des FC Schalke 04 durchlaufen und bei den Knappen auf 194 Einsätze in der Bundesliga. Als sein Vertrag bei dem Bundesligisten ausgelaufen war, wagte Matip den Sprung auf die Insel.

Dort etablierte sich der Innenverteidiger in den letzten Jahren als verlässliche Stütze und hatte einen nicht unerheblichen Anteil an dem Gewinn der Champions League und der Premier League.

Doch in diesem Jahr ist alles anderes. Gerade einmal 15 von möglichen 33 Pflichtspielen absolvierte der gebürtige Bochumer. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, die eine Leistungssteigerung erschwerten.

Gerade erst am vergangenen Wochenende hatte Matip unter Beweis gestellt, dass er derzeit auf der Suche nach seiner Form ist. Bei der 0:3-Klatsche gegen die Wolverhampton Wanderes erzielte er das Eigentor zum frühen 0:1. Nur wenig später hätte der Ex-Schalker mit einem haarsträubenden Fehler beinahe das nächste Tor der Wolves eingeleitet.

Beim Tabellenzehnten der Premier League droht Matip, der an der Anfield Road noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, daher nun wohl das Aus. "Football Insider" berichtet, dass der Verkauf des Nationalspielers des Kameruns im Sommer derzeit heiß diskutiert wird. Für Liverpool wäre es wohl die letzte Gelegenheit, noch eine marktgerechte Ablöse für den einstigen Stammspieler einzufahren.

Jannis Bartling