Ausstiegsklausel? HSV droht Glatzel-Abgang

IMAGO/Philipp Szyza

Verlässt Robert Glatzel den HSV im Sommer?

Im vergangenen Sommer stand Robert Glatzel vom Hamburger SV vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Ein Deal kam jedoch nicht zustande. Sollte der HSV den Aufstieg wieder verpassen, droht den Norddeutschen erneut ein Abgang des Torjägers.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist in Glatzels Vertrag, der noch bis 2025 datiert ist, eine Ausstiegsklausel verankert. Diese erlaubt es dem Stürmer, den HSV im Sommer für 1,5 Millionen Euro zu verlassen, sollten die Rothosen nicht in die Bundesliga zurückkehren.

Glatzel war im Sommer 2021 für eine Million Euro von Cardiff City zum HSV gewechselt. Seitdem erzielte der 29-Jährige in 61 Spielen beeindruckende 40 Tore für den deutschen Zweitligisten. Hinzu kommen sechs Vorlagen.

In der aktuellen Saison stehen nach 19 Ligaspielen bereits 13 Treffer zu Buche.

Dem Bericht zufolge fühlt sich Glatzel zwar beim HSV wohl und würde gerne weiter für die Norddeutschen spielen. Allerdings sei sein Wunsch, im deutschen Oberhaus aufzulaufen, größer.

Schon im vergangenen Sommer stand Glatzel bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel. Neben Schalke sollen auch Mainz 05, der FC Augsburg und der 1. FC Union Berlin die Fühler ausgestreckt haben.

Laut "Sport Bild" waren die Rahmenbedingungen des Vertrags zwischen dem FC Schalke und Glatzel bereits ausgehandelt. Der Mittelstürmer sei beim Angebot der Knappen "fast schwach" geworden, heißt es.

"Ich will unbedingt mit dem HSV aufsteigen"

Letztlich konnte man den gebürtigen Münchner doch noch von einem Verbleib an der Elbe überzeugen.

"Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre. Ich habe sie mir angehört und mich damit beschäftigt. Diese waren auch wirtschaftlich attraktiver, daraus mache ich keinen Hehl", bestätigte der HSV-Star das Interesse an seiner Person.

"Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist, dass einzig ein Verbleib in Hamburg richtig ist. Ich will unbedingt mit dem HSV aufsteigen. Es war eine Entscheidung des Herzens", fügte Glatzel an.