Frankfurt-Gerüchte um Köln-Star immer heißer

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Ellyes Skhiri (l.) wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Schon seit mehreren Wochen wird Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln mit mehreren potenziellen Interessenten aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht. Der Tunesier kann im Sommer ablösefrei wechseln und über seine sportliche Zukunft somit frei entscheiden. Immer heißer wird die Spur mittlerweile zu Eintracht Frankfurt.

Dass der amtierende Europa-League-Sieger an dem 26-Jährigen dran ist, gilt schon länger als offenes Geheimnis. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche weiß, dass die Adlerträger im Sommer selbst durchaus mehrere Leistungsträger verlassen könnten, die sich im obersten Regal Fußball-Europas positioniert haben.

Skhiri soll daher als einer der Wunschkandidaten in der Main-Metropole gelten, um potenzielle Abgänge von Djibril Sow oder Daichi Kamada aufzufangen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" sollen die Frankfurter Kaderplaner um Krösche mittlerweile beim Köln-Star Ernst machen. Demnach wurden bereits konkrete Gespräche über einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer geführt, heißt es.

Skhiri unter Baumgart beim 1. FC Köln absolut gesetzt

Vor allem die Tatsache, dass das derzeitige Arbeitspapier Skhiris beim Effzeh nach der laufenden Saison endet und es zuletzt keine Anzeichen für eine Verlängerung des Vertrags in Köln mehr gab, soll die SGE auf den Plan gerufen haben.

Der Leistungsträger des 1. FC Köln wurde zum Ende der abgelaufenen Transferperiode auch schon mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Aus dem Ausland soll zudem Olympique Lyon aus der französischen Ligue 1 den 52-fachen tunesischen Nationalspieler und WM-Teilnehmer im Visier haben.

In der laufenden Bundesliga-Saison ist Skhiri unter Cheftrainer Steffen Baumgart absolut gesetzt. 18 Mal stand er in der Meisterschaft bereits in der Startelf, hinzu kommen acht Einsätze im Europapokal und DFB-Pokal.