Ende der Leidenszeit? Provinz-Kniff beflügelt Sancho

Jadon Sancho (M.) rettete Manchester United einen Punkt

Bei Borussia Dortmund zu einem der vermeintlich größten Talente des englischen Fußballs gereift, wechselte Jadon Sancho im Sommer 2021 zu Manchester United, spülte dem BVB satte 85 Millionen Euro in die Kassen - und konnte die Erwartungen in seine Person nicht einmal im Ansatz erfüllen. Jetzt zeichnet sich endlich eine Kehrtwende ab.

Eineinhalb Jahre lang fristete Jadon Sancho bei Manchester United ein eher enttäuschendes Dasein. Die überragenden Vorstellungen aus seiner Zeit beim BVB ließ der Flügelstürmer sehr selten aufblitzen. Die Folge: Wachsende Selbstzweifel, eine verpasste WM und ein drastischer Schritt von Coach Erik ten Hag.

Der Niederländer strich Sancho aus dem Profikader, verwehrte ihm die Teilnahme am Wintertrainingslager in Spanien und schickte den 22-Jährigen stattdessen in die niederländische Fußball-Provinz, wo er beim Amateurverein OJC Rosmalen einige Übungseinheiten absolvierte.

Von einer Strafe kann allerdings nicht die Rede sein: Ten Hag wollte seinem Schützling die nötige Ruhe verschaffen, abseits allen Trubels um seine Person, Körper und Geist wieder in die Spur zu bringen, die Routine Profi-Fußball sollte möglichst drastisch durchbrochen werden. Ein Kniff, der sich nun offenbar auszahlt.

Nachdem er elf Partien, obwohl einsatzfähig, nicht im Kader der Red Devils gestanden hatte, kehrte Sancho am Mittwochabend gegen Leeds United auf die Bank zurück. Damit aber nicht genug: Nach seiner Einwechslung hat der Ex-BVB-Star den englischen Fußball-Rekordmeister mit seinem ersten Tor seit September 2022 sogar vor einer überraschenden Niederlage bewahrt.

Sancho sticht als Joker

Die Mannschaft von ten Hag erkämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand ein 2:2 (0:1) gegen das kriselnde Leeds United, das im ersten Spiel nach der Trennung von Ex-Leipzig-Coach Jesse Marsch einen Sieg nur knapp verpasste.

Beim Startelf-Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer geriet United schon nach 56 Sekunden durch Wilfried Gnonto in Rückstand, ein Eigentor von Raphael Varane (48.) sorgte für das 0:2. Marcus Rashford (62.) brachte die Red Devils mit seinem elften Saisontor zurück in die Partie, bevor Sancho United einen Punkt rettete.

Nach der Partie untermauerte Sancho auf Twitter, dass ihm ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist: "Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe! Das Team hat großartigen Charakter bewiesen, um im Spiel zu bleiben, am Wochenende geht es weiter", schrieb der Offensivstar.

"Ich bin stolz, dass er es geschafft hat. Ich unterstütze ihn, die Trainer unterstützen ihn, das Team unterstützt ihn, aber er muss es alleine umsetzen", kommentierte ten Hag Sanchos Rückkehr auf den Rasen. "Es liegt in seiner eigenen Hand. Wenn er will, kann er es schaffen. Ich genieße es wirklich zu sehen, wie er mit Selbstvertrauen und Überzeugung so spielt, wie er es heute getan hat."

In der Tabelle liegt United mit 43 Punkten auf Platz drei und sieben Zähler hinter Spitzenreiter FC Arsenal, der aber zwei Spiele weniger bestritten hat. Leeds wartet nun seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und steht auf Rang 16.