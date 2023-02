Sammer und Löw erklären Götze-Wende: "Mehrfach totgesagt"

IMAGO/osnapix

Ex-BVB-Profi Mario Götze spielt seit 2022 bei Eintracht Frankfurt

Matthias Sammer hat sich zum beeindruckenden Aufschwung von Mario Götze seit seinem Abschied von Borussia Dortmund geäußert. Die Leistungsexplosion bei Eintracht Frankfurt sieht der BVB-Vorstandsberater auch in Götzes Umfeld begründet.

"Er erinnert mich an den besten Götze, den ich noch aus dem Jugendbereich kenne. Fantastisch, wie er das Spiel prägt", sagte Sammer gegenüber "Bild".

Götze hatte den BVB 2010 nach einem insgesamt enttäuschenden zweiten Gastspiel zunächst Richtung PSV Eindhoven verlassen. Seit dem vergangenen Sommer läuft der 30 Jahre alte Offensivspieler für Eintracht Frankfurt auf.

"Mario gewinnt Laufduelle, er wirkt wieder elegant. Er hat die richtigen Leute um sich herum versammelt, um wieder zur alten Stärke zurückzukehren. Mario ist in einer Verfassung, in der er in jeder Mannschaft der Welt spielen kann. Im Leben muss man manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen", sagte Sammer, der 2013 als Sportvorstand für Götzes Wechsel zum FC Bayern mitverantwortlich zeichnete.

Mario Götze "eine Augenweide" bei Eintracht Frankfurt

Auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw, unter dem Götze 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien seinen größten Karriere-Erfolg feierte, lobte das Ex-Sorgenkind: "Mario war schon mehrfach totgesagt worden von seinen Kritikern. Umso mehr freut es mich, dass er in seiner Karriere allen Widerständen standgehalten hat. Er musste viel einstecken, aber wie er zurückkam nach all den Problemen, das ist großartig. Es zeigt seinen Charakter und seine Einstellung."

Götzes Ballbehandlung und sein Passspiel seien "eine Augenweide", schwärmte Löw. "Schön, dass Fußball-Deutschland ihn wieder liebt."

Im Trikot der SGE absolvierte Götze in dieser Saison bereits 28 Pflichtspiele, darunter 19 von 19 möglichen Bundesligaspielen in der Startelf. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und sieben Torvorlagen.

Dank seiner starken Leistungen löste der 30-Jährige nach langer Nationalmannschafts-Pause auch das Ticket für die WM in Katar. Dort kam Götze immerhin zu zwei Kurzeinsätzen beim enttäuschenden Vorrunden-Aus der DFB-Elf.