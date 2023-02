Heiße Transfer-Gerüchte rund um Bayern-Ass

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Verlässt Kingsley Coman (l.) den FC Bayern?

Auf der Suche nach aufregenden Spielern für die Zukunft richtet Real Madrid seinen Blick offenbar in Richtung FC Bayern. Laut einem Medienbericht beschäftigen sich die Königlichen mit Kingsley Coman.

Eigentlich gilt Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain als der absolute Wunschspieler von Real Madrid. Jedoch ging der amtierende Champions-League-Sieger beim Superstar bislang leer aus. Diese Tatsache könnte in der spanischen Hauptstadt wohl zu einem Umdenken führen.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, beschäftigt sich Real Madrid mit Kingsley Coman vom FC Bayern. Demzufolge könnte der Rechtsaußen eine Alternative zu Mbappé darstellen.

FC Bayern bei Kingsley Coman ohne Druck

Das Problem: Coman ist noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden. Der deutsche Rekordmeister hat bei der Personalie folglich überhaupt keinen Druck.

Laut "fichajes.net" wäre eine Verpflichtung von Coman für Real Madrid aber "einfacher und günstiger" als die von Mbappé.

Coman durchlebt beim FC Bayern eine schwierige Saison. In der Hinrunde lief der Franzose seiner Bestform zumeist nur hinterher. Ende Januar berichtete "Sky", dass die Verantwortlichen rund um Trainer Julian Nagelsmann, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic trotzdem keinerlei Absichten haben, Coman im kommenden Sommer abzugeben.

FC Bayern will Kingsley Coman behalten

Stattdessen will der FC Bayern auch in Zukunft auf den französischen Nationalspieler setzen. Coman war 2015 von Juventus Turin an die Säbener Straße gewechselt. Der Offensivmann hat mit dem FC Bayern bereits sieben Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Hinzu kamen in den vergangenen Jahren unter anderem drei Erfolge im DFB-Pokal sowie der Champions-League-Triumph 2020. Hier erzielte Coman im Finale gegen Paris Saint-Germain per Kopfball den goldenen Treffer zum 1:0-Endstand.