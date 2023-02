Kein Platz beim FC Bayern: Daley Blind im Wartestand

IMAGO/Christian Schroedter

Beim FC Bayern bislang Bankdrücker: Daley Blind

Im Winter reagierte der FC Bayern auf die langfristigen Ausfälle der Abwehrspieler Lucas Hernández und Noussair Mazraoui mit der Verpflichtung des vereinslosen Niederländers Daley Blind. In den ersten fünf Pflichtspielen des neuen Jahres setzte Trainer Julian Nagelsmann den Routinier allerdings kaum ein. Ein Zustand, der sich in den kommenden Englischen Wochen ändern könnte.

450 Minuten hätte Daley Blind seit seiner Ankunft beim FC Bayern in Pflichtspielen auf dem Platz stehen können, nur 38 davon wirkte der Winterneuzugang tatsächlich mit, verteilt auf zwei späte Einwechslungen.

Auch wenn dem 32-Jährigen bei seiner Unterschrift in München bewusst gewesen sein dürfte, nicht direkt als Stammspieler eingeplant zu sein, ist die bisherige Einsatzzeit für Blind doch enttäuschend.

Dabei hatte der erfahrene Nationalspieler bei der Bekanntgabe seines Wechsels noch vor Tatendrang gesprüht. "Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen", wurde der Linksfuß damals zitiert.

Es scheint jedoch, als ob Trainer Nagelsmann bei der Pokal-Jagd des deutschen Branchenführers noch keinen passenden Platz für Blind gefunden hat.

Weder außen, noch innen: Kein Platz für Daley Blind beim FC Bayern

Auf der linken Abwehrseite des FC Bayern führt momentan kein Weg am wieselflinken Alphonso Davies vorbei - und das, obwohl der Kanadier speziell in der Rückwärtsbewegung durchaus Schwächen offenbart hat.

Blind, der sich auch in der Innenverteidigung wohl fühlt, verfügt nicht über den Offensivdrang seines teaminternen Konkurrenten auf der Außenbahn. Und im Zentrum stehen Dayot Upamecano sowie Landsmann Matthijs de Ligt vor dem Oranje-Ass.

So muss sich Blind vorerst weiter in Geduld üben. Kein leichtes Unterfangen für den 99-maligen Nationalspieler, der seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte, weil er nach einem Zwist mit seinen Vorgesetzten kaum noch eingesetzt worden war.

Der Kampfansage nach seinem Bayern-Debüt im Testspiel gegen RB Salzburg ("Ich fühle mich fit und bereit für die kommenden Aufgaben") konnte Blind bislang jedenfalls keine Taten folgen lassen.

FC Bayern: Englische Wochen als Mutmacher für Daley Blind

Für Frust ist es gleichwohl noch zu früh. Bis Mai stehen dem FC Bayern noch zahlreiche Englische Wochen ins Haus, in denen Coach Nagelsmann öfter rotieren dürfte. Schon am Samstag gegen den VfL Bochum könnte Blind erstmals starten.

Seine Einwechslungen in den vergangenen Partien in Mainz und Wolfsburg belegen, dass er näher an das Team herangerückt ist, die Spielphilosophie langsam verinnerlicht.

Sobald er eine Bewährungschance erhält, sollte Blind freilich keine Zeit verlieren: Sein aktuelles Arbeitspapier beim Rekordmeister ist nur bis Ende Juni gültig. Und ohne Eigenwerbung dürfte eine Verlängerung ausgeschlossen sein.

Heiko Lütkehus