Bei Stadionbesuch: Chelsea umgarnt angeblich Hansi Flick

IMAGO/Markus Ulmer

Mindestens bis 2024 Bundestrainer: Hansi Flick

Der schwerreiche Premier-League-Klub FC Chelsea hat in dieser Saison weder Kosten noch Mühen gescheut, um zu sportlichem Erfolg zu kommen. Angeblich denken die Blues nun zudem erneut über einen Teammanager-Wechsel nach. Im Fokus steht kein Geringerer als Hansi Flick.

Bundestrainer Hansi Flick steht Medienberichten zufolge auf der Wunschliste des FC Chelsea. "Bild" bestätigte Spekulationen aus England, die nach einem Stadionbesuch des ehemaligen Bayern-Trainers in Umlauf kamen.

Flick hatte sich am vergangenen Sonntag die Premier-League-Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Fulham (0:0) vor Ort angeschaut und war von Kameras auf der Tribüne eingefangen worden. Schnell machten sich Gerüchte breit, Flick sei wegen möglicher Verhandlungen mit den Chelsea-Bossen zu Besuch und könnte somit alsbald Graham Potter auf der Bank beerben.

Potter wiederum war erst im vergangenen September auf Thomas Tuchel gefolgt und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet worden. Auch nach seinen Vorstellungen hatte Chelsea allein im Winter-Transferfenster über 300 Millionen Euro in Neuzugänge investiert, die aus dem aktuellen Tabellenneunten schleunigst wieder einen Meisterschaftsanwärter machen sollen.

Mittelsmann an Hansi Flick herangetreten?

Hansi Flick, so "Bild", habe in England einen guten Ruf. Vor dessen Unterschrift im Sommer 2021 beim DFB hatte demnach in Tottenham Hotspur bereits ein anderer Klub aus London seine Fühler nach dem 57-Jährigen ausgestreckt. Gespräche seien damals geführt worden, Flick habe sich aber letztlich gegen eine Anstellung bei den Spurs entschieden.

Auch mit dem FC Chelsea habe der Bundestrainer in der Vergangenheit "gute Kontakte" gepflegt, als etwa noch Marina Granovskaia im Management der Blues die Fäden gezogen hatte. Seither sei Flick bei Chelsea stets im Blickfeld gewesen.

Beim jüngsten Stadionbesuch in London soll es zwar nicht zu einer direkten Kontaktaufnahme seitens des FC Chelsea gekommen sein, ein Mittelsmann habe nach "Bild"-Angaben dennoch vorgefühlt, ob sich Flick ein Engagement vorstellen könne.

Einen Wechsel vom DFB zum FC Chelsea müssen die deutschen Fans aber wohl kaum fürchten: Flick habe abgewunken, sein Vertrag als Bundestrainer ist ohnehin noch bis 2024 gültig. Der Grund für den Stadionbesuch war denkbar einfach: Beim FC Chelsea steht Nationalspieler Kai Havertz unter Vertrag, im Tor des FC Fulham steht Ersatztorwart Bernd Leno.