Medien: Bayern kann von City-Skandal profitieren

IMAGO/Revierfoto

Spielt auf Leihbasis bis zum Sommer beim FC Bayern: Joao Cancelo

Gegen den englischen Fußball-Meister Manchester City wurden schwere Betrugsvorwürfe erhoben, die womöglich drastische Konsequenzen hervorrufen könnten. Der FC Bayern könnte letztlich aus der Misere profitieren.

Manchester City droht der Ausschluss aus der Premier League. Die englische Premier League hatte am vergangenen Montag öffentlich Vorwürfe gegen den amtierenden Meister erhoben. Der Klub soll zwischen 2009 und 2018 systematisch gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen haben.

Im schlimmsten Fall droht dem von Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geleiteten Klub der Zwangsabstieg. Auch eine Geldstrafe oder ein Punktabzug zählen zu den möglichen Sanktionen. Im von einer unabhängigen Kommission untersuchten Zeitraum hat Manchester City dreimal die englische Meisterschaft gewonnen.

Zwar ist ein Urteil in der Causa längst noch nicht vollstreckt, dennoch sprudelten bereits erste Gerüchte hervor, welche Auswirkungen ein möglicher Zwangsabstieg wohl auf den mit Stars gespickten Kader von Manchester City bedeuten würde.

FC Bayern könnte großen Verhandlungsspielraum bekommen

Auch der FC Bayern könnte etwaige Sanktionen zu spüren bekommen - allerdings aus Münchner Sicht im positiven Sinne, so "Bild". Denn: Im Winter lotste Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Außenverteidiger Joao Cancelo auf Leihbasis von Manchester City an die Säbener Straße. Eine Verpflichtung im Sommer könnte womöglich günstiger ausfallen als zunächst vereinbart.

Im Leihvertrag ist Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von satten 70 Millionen Euro verankert. Salihamidzic hatte jüngst in "Bild am Sonntag" preis gegeben, dass jene Summe "in den nächsten Jahren für uns schwer vorstellbar ist". Dies habe er auch dem Spieler im Vorfeld klar gemacht.

Sollte der FC Bayern am Ende der Ausleihe an einer Festverpflichtung interessiert sein, käme es also zunächst zu neuen Verhandlungen - bei denen die Engländer angesichts der bestehenden Vorwürfe durchaus unter Druck stehen könnten. Dies würde sich dann im Preis auswirken, so "Bild".