Topklub ohne Chance auf Kane-Verpflichtung?

IMAGO/John Walton

Harry Kane soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Hinter der sportlichen Zukunft von Harry Kane steht weiterhin ein dickes Fragezeichen. Der Tottenham-Torjäger wird nach wie vor mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut Ex-Profi Paul Merson wird es den Superstar zu einem Verein sicher nicht ziehen - dem FC Chelsea.

"Chelsea hat keinen natürlichen Torjäger", befand Merson in seiner Kolumne für "Sky Sports": "Bei allem großen Talent, das sie haben, braucht man vor dem Tor den klassischen Stürmer, der aus dem Nichts ein Tor schießt."

Die Blues setzen unter ihren Cheftrainer Graham Potter zumeist auf eine falsche Neun wie Kai Havertz. "Alle wollen einen Mittelstürmer, aber Chelsea muss einen holen", meinte Merson: "Derjenige, der allen ins Gesicht springt, ist Kane."

Jedoch rechnet der ehemaliger Mittelfeldspieler nicht damit, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft innerhalb Londons die Farben wechselt. "Ich glaube, dass er wegen seines Tottenham-Vermächtnisses nicht zu Chelsea geht, das er meiner Meinung nach verlieren würde, wenn er an die Stamford Bridge wechselt", so Merson.

Kane ist nur noch bis 2024 an die Spurs gebunden. Tottenham will seinen Leistungsträger unbedingt im Verein halten. Kane selbst hat noch keine Entscheidung getroffen.

Wechsel zum FC Bayern? Kane lässt Zukunft offen

"Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison. Wir sind in einer guten Position, um zu pushen und darauf konzentriere ich mich", sagte der 29-jährige nach dem Spitzenspiel zwischen Tottenham und Manchester City (1:0) am Sonntag bei "Viaplay".

Nach Informationen der "Times" wird Tottenham Hotspur den Angreifer nicht an einen direkten Rivalen aus der Premier League verkaufen. Somit würden die Chancen des FC Bayern steigen. Die Münchner gelten seit Monaten als Kandidat auf eine Verpflichtung Kanes.