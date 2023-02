Ex-BVB-Star über Rettung mit Lattek: "Es war sensationell"

unknown

Udo Lattek (r.) und Matthias Sammer retteten den BVB im Jahr 2000 vor dem drohenden Abstieg

Im April 2000 befand sich der BVB nach sechs Bundesliga-Pleiten in Folge in großen Abstiegssorgen. Nach dem Sturz auf Platz 13 der Tabelle verpflichtete Borussia Dortmund damals die Trainerlegende Udo Lattek als Feuerwehrmann, der mit Matthias Sammer als Co-Trainer den Totalabsturz verhindern sollte. Es folgten unvergessliche Wochen für alle BVB-Beteiligten - wie den damaligen Mittelfeldspieler Miroslav Stevic.

Die Rettermission von Udo Lattek, der von den damaligen BVB-Bossen Gerd Niebaum und Michael Meier aus dem Trainer-Ruhestand reaktiviert wurde, hatte Erfolg. Die Schwarz-Gelben gewannen am 32. und 34. Spieltag ihre Auswärtsspiele beim VfB Stuttgart (2:1) und Hertha BSC (3:0) und feierten so den späten Klassenerhalt in der Bundesliga.

Einer der Protagonisten dieser Zeit beim BVB war Mittelfeldmann Miroslav Stevic, der sich auch 23 Jahre danach noch bestens an die besonderen Wochen mit Cheftrainer Udo Lattek erinnert.

"Er war ein fantastischer Mensch und ein großartiger Trainer, Ich bin glücklich, dass ich so einen Menschen und Trainer erleben durfte. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke", schwelgte der Serbe in einem Interview auf dem Dortmunder YouTube-Channel in Erinnerungen.

Latteks Ansprache beim BVB wird Stevic "nie vergessen"

Vor allem das extrem wichtige Auswärtsspiel in Stuttgart am 32. Spieltag, als den Westfalen der direkte Absturz auf einen Abstiegsplatz drohte, ist Stevic im Kopf geblieben.

"Die Ansprache von dem Spiel von Udo Lattek war sensationell. Das werde ich nie vergessen. Ich sollte damals gegen (VfB-Starspieler, Anm. d. Red.) Balakov spielen. Er sagte mir, ich solle ihn schnappen wie einen Seeadler", berichtete der heute 53-Jährige von seinen Momenten mit Udo Lattek, dem er ein "sensationelles Charisma" attestierte.

Stevic bestritt unter Udo Lattek alle fünf Bundesliga-Spiele und blieb anschließend noch zwei weitere Spielzeiten beim BVB. Nur zwei Jahre später holte er mit Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft, stand anschließend auch noch beim VfL Bochum und der SpVgg Unterhaching im deutschen Profi-Fußball unter Vertrag.