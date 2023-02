Sané schiebt Sonderschichten für PSG-Kracher

IMAGO/Revierfoto

Leroy Sané legt sich beim FC Bayern in diesen Tagen besonders ins Zeug

Die völlig verkorkste Weltmeisterschaft in Katar hat bei Leroy Sané offenbar Spuren hinterlassen. Wie "Sport1" berichtet, legt sich der Nationalspieler in diesen Wochen beim FC Bayern so richtig ins Zeug, um pünktlich zur heißen Phase der Saison in Topform zu sein.

Einen Fußball-Profi in den Abendstunden am Vereinsgelände anzutreffen, ist in der Regel ein eher ein seltenes Vergnügen. Anhänger des FC Bayern, die in diesen Tagen nach dem Sonnenuntergang durch die Säbener Straße schlendern und einen Blick riskieren, dürften sich daher zuletzt das ein oder andere Mal die Augen gerieben haben, denn mit Leroy Sané tauchte ein Star des FC Bayern in den vergangenen Wochen regelmäßig lange nach Trainingsschluss auf dem Gelände des Rekordmeisters auf.

Wie "Sport1" berichtet, legt der Nationalspieler mehrfach die Woche nach dem regulären Training noch Sonderschichten ein, um pünktlich zu den heißen Wochen der Saison topfit zu sein. Der Beginn dieser Wochen steht bereits in wenigen Tagen an, wenn der FC Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain trifft.

Bayern-Bosse sehr zufrieden mit Sané

Die Verantwortlichen der Münchner sollen Sanés Eifer sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Trainer Julian Nagelsmann und auch die Verantwortlichen des Rekordmeisters seien "sehr zufrieden" mit dem Nationalspieler, schreibt "Sport1". Diese Zufriedenheit hatte es in der Vergangenheit nur bedingt gegeben, immer wieder wurde dem 27-Jährigen dort eine mangelhafte Einstellung vorgeworfen.

Bisher zahlen sich Sanés Sonderschichten durchaus aus. Zwar sind die Ergebnisse des FC Bayern im Jahr 2023 ausbaufähig, am Flügelstürmer liegt das jedoch nicht. Mit zwei Toren in sechs Spielen zählte er in den letzten Wochen zu den treffsichersten Offenspielern der Münchner. Dazu setzte Nagelsmann den Linksfuß in allen Partien von Beginn an ein. Ein klarer Vertrauensbeweis, den Sané mit Überstunden im Kraftraum und auf dem Platz zurückzahlt.