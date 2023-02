Medien: PSG droht Messi-GAU gegen Bayern

IMAGO/C LEMENTMAHOUDEAUgaojing

Messi könnte gegen den FC Bayern ausfallen

Schlechte Nachrichten für Paris Saint-Germain: Ausgerechnet vor dem anstehenden Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern hat sich Superstar Lionel Messi eine Verletzung zugezogen. Ob der Weltmeister im Hinspiel am kommenden Dienstag spielen kann, steht in den Sternen.

Wie unter anderem die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, droht Paris Saint-Germain im ersten Champions-League-Duell gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag ein Ausfall von Lionel Messi. Der Superstar hat sich im vergangenen Ligaspiel gegen Olympique Lyon eine Muskelverletzung zugezogen.

Im nächsten Ligaspiel gegen die AS Monaco werde Messi definitiv ausfallen, seine Blessur zwinge ihn womöglich auch gegen die Münchner zum Zuschauen, schreibt "L'Équipe", die keine näheren Angaben zur Ausfallzeit machte. Noch seien die PSG-Verantwortlichen mit Blick auf die Partie gegen den FC Bayern jedoch zuversichtlich, den Weltmeister rechtzeitig fit machen zu können, heißt es.

Auch Mbappé fehlt gegen den FC Bayern

Ein Messi-Ausfall wäre für den französischen Serienmeister ein herber Schlag, zumal mit Kylian Mbappé bereits ein weiterer Superstar gegen die Münchner fehlen wird. Um Mbappés Ausfall hatte es in der letzten Woche etwas Trubel gegeben, da Julian Nagelsmann öffentlich an der Darstellung der Pariser zweifelte. PSG-Coach Galtier bekräftigte aber, dass es nicht um einen Bluff handele und Mbappé tatsächlich ausfallen werde.

Ein Ausfall Messis träfe den Spitzenreiter der Ligue 1 umso härter, da sich der Argentinier seit seiner Rückkehr von der WM in absoluter Topform befindet. In fünf Ligaspielen traf der Argentinier drei Mal, führte sein Team damit zu drei Siegen. Insgesamt stand "La Pulga" in der laufenden Ligue-1-Saison in 18 Partien für PSG auf dem Platz. Seine starke Ausbeute: zehn Tore und zehn Vorbereitungen.