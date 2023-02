"Voll attackieren": FC Bayern heiß auf das Topspiel

IMAGO/Nico Herbertz / MSV Duisburg

Der FC Bayern will das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen

Es ist ein Kaltstart, doch die Fußballerinnen vom FC Bayern sind heiß auf das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir haben die Situation so angenommen, sind sehr gut vorbereitet und werden am Wochenende voll attackieren", kündigte Trainer Alexander Straus vor dem Bundesliga-Verfolgerduell am Samstag (13:00 Uhr/MagentaSport) an.

Nach der ausgefallenen Partie bei Turbine Potsdam am vergangenen Sonntag ist der Vizemeister anders als der Gegner noch nicht wieder im Rhythmus. "Wir haben uns sehr darauf gefreut, wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Diese Energie nehmen wir nun mit in die Partie gegen Frankfurt", versicherte Kapitänin Lina Magull aber.

Spitzenreiter VfL Wolfsburg (33) marschiert Richtung Titelverteidigung. Dahinter hat der FC Bayern (25) im Kampf um die Champions League nun einen Punkt Rückstand auf die Hessinnen, die München im Eröffnungsspiel vor 23.200 Fans ein 0:0 abgetrotzt hatten. "Frankfurt hat bereits im Hinspiel eine gute Leistung gezeigt", erinnerte sich Europameisterin Georgia Stanway, "aber wir werden umsetzen, an was wir die letzten Wochen und Monate gearbeitet haben."

Auch der Norweger Straus, seit Sommer in München im Amt, ist "überzeugt davon, dass unser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft im Laufe der Hinrunde im Vergleich zum Hinspiel viel stärker geworden ist". Zusätzliches Selbstvertrauen gibt die Abwehrstärke: Mit nur drei Gegentoren aus zehn Spielen stellen die Bayern die beste Defensive der Liga.