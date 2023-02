Neuer-Aussprache mit Nagelsmann enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer (l.) und Julian Nagelsmann (r.) haben beim FC Bayern das Gespräch gesucht

Das viel beachtete Interview von Manuel Neuer hat rund um den FC Bayern für großes Aufsehen gesorgt. Inzwischen soll sich der Mannschaftskapitän mit Cheftrainer Julian Nagelsmann ausgesprochen haben.

Nach der Entlassung von Torwartcoach Toni Tapalovic holte Manuel Neuer in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic" zum Rundumschlag aus.

"Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen", erklärte der Schlussmann, nachdem sein langjähriger Vertrauter beim FC Bayern seine Koffer packen musste. Neuer sprach in diesem Zusammenhang sogar vom "Krassesten, was ich in meiner Karriere erlebt habe."

Die Worte sorgen beim FC Bayern weiterhin für große Unruhe. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, hat es an der Säbener Straße mittlerweile eine Aussprache zwischen Neuer und Nagelsmann gegeben.

In dem Gespräch "sollen die entstandenen Misstöne nun angesprochen und ausgeräumt worden sein, damit die weitere Zusammenarbeit tatsächlich professionell funktionieren kann", will "Bild"-Fußballchef Christian Falk erfahren haben will. Eine klärende Zusammenkunft mit den Vereinsbossen des FC Bayern soll aber noch ausstehen.

Wird Manuel Neuer beim FC Bayern bestraft?

Bei einer Vorstandssitzung sei entschieden worden, das Thema erst einmal nach hinten zu verschieben, heißt es weiter. Schließlich steht der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga sowie Champions League vor wegweisenden Wochen.

Offen ist, ob Neuer noch durch den FC Bayern bestraft wird. Sollte es dazu kommen, wird die genaue Höhe laut Falk "je nach Schuldfall" bestimmt. Demnach könnte der Verein seinen Kapitän mit "bis zu einem Brutto-Monatsgehalt bestrafen", enthüllt der Journalist.

Laut Falk habe Neuer beim FC Bayern ein Brutto-Monatsgehalt von geschätzt rund 1,6 Millionen Euro. Ob der 36-Jährige für seine Skitour belangt werden kann, bezweifelt der "Bild"-Reporter. Für das Interview kann Neuer aber angeblich auf jeden Fall bestraft werden.

Wie hart die Bosse des FC Bayern aber letztlich durchgreifen, bleibt abzuwarten.