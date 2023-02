Neuer-Interview eine "große Attacke"? Reporter äußert sich

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Manuel Neuer sorgt derzeit für viel Unruhe beim FC Bayern

Der Journalist und England-Experte Raphael Honigstein wundert sich über die öffentliche Bewertung seines viel diskutierten Interviews mit dem derzeit verletzten Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern.

Er habe zwar damit gerechnet, "dass das für Echo sorgen wird", sagte Honigstein im Podcast "Fever Pit'ch" mit Blick auf sein Gespräch mit Neuer, das er für das Portal "The Athletic" gemeinsam mit Philipp Selldorf von der "Süddeutschen Zeitung" geführt hatte. Ihn habe jedoch gewundert, dass es "als große Attacke gegen den FC Bayern und die Verantwortlichen gewertet wird", ergänzte Honigstein. "Diesen Eindruck hatte ich nicht in dem Gespräch."

Neuers Intention war seiner Meinung nach eine andere: "Hier ist etwas passiert, mit dem bin ich nicht einverstanden, wir haben intern natürlich darüber geredet, aber das reicht hier nicht, ich möchte das hier noch einmal sagen, weil es mir momentan nicht gut geht und weil ich das nicht gut finde."

Neuer hatte in dem Gespräch unter anderem seinen Unmut über die Trennung von Torwart-Trainer Toni Tapalovic, einem seiner engsten Vertrauten und besten Freunde, zum Ausdruck gebracht. Es sei "ein Versuch" gewesen, "seinen Kumpel zu verteidigen", sagte Honigstein.

Der FC Bayern hatte die Zusammenarbeit mit Tapalovic Ende Januar wegen Differenzen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann beendet.

Die letzten Wochen, vom enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM, über seinen Unterschenkelbruch bei einer privaten Ski-Tour bis hin zur Tapalovic-Entlassung sehe Neuer als "Verkettung sehr unglücklicher Umstände", erläuterte Honigstein. "Ohne diese WM mit all ihren Problemen auf dem Feld und neben dem Feld, kommt er nicht in dieser Stimmung nach Hause, wo er das Gefühl hat, er muss sich eigentlich selbst therapieren mit irgendwelchen Aktionen, die er sonst nicht macht."

FC Bayern: "Impuls" zum Interview kam von Manuel Neuer

"Ohne den Beinbruch wäre in seiner Wahrnehmung - und ich glaube, das sehen viele so - Toni Tapalovic noch Torwart-Trainer beim FC Bayern", führte der Reporter aus.

Honigstein äußerte sich auch dazu, wie das umstrittene Interview mit Neuer zustande kam. "So richtig ins Detail kann ich da natürlich nicht gehen. Es gibt so etwas wie eine journalistische Schweigepflicht in diesen Dingen. Aber ich glaube, jeder weiß, der sich da ein bisschen auskennt, dass so etwas nicht passiert, wenn man Manuel Neuer an der Säbener Straße auflauert", so der Journalist.

Der "Impuls" zu dem Gespräch sei aber "schon von der Spielerseite" ausgegangen, ließ Honigstein durchblicken, "und man freut sich natürlich, wenn man dieses Signal bekommt".