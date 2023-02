FC Bayern schließt Transfer von Kolo Muani aus

IMAGO/osnapix

Eintracht-Star Kolo Muani ist kein Thema beim FC Bayern

Seit Wochen wird über einen Abgang von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt spekuliert. Angeheizt hatte der 24-Jährige die Gerüchteküche zuletzt selbst, als er ein Bekenntnis zu den Hessen vermied. Der FC Bayern wurde umgehend als einer der möglichen Abnehmer gehandelt. Die Spur nach München soll allerdings kalt sein.

Wie die "Bild" berichtet, ist eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani für den FC Bayern Stand heute kein Thema. Der Rekordmeister bereite entgegen anders lautender Berichte kein Angebot für den Offensiv-Star der Hessen vor, heißt es. Dies hätten die Münchner "glaubhaft bestätigt". Von einer Offerte sei der FC Bayern "weit entfernt".

Gleichzeitig soll der deutsche Rekordmeister den 24-Jährigen aber durchaus beobachten und von dessen Qualitäten überzeugt sein. Ein Transfer im Sommer werde dennoch nicht diskutiert. Auch deshalb, so spekuliert die "Bild", weil der Shootingstar im Falle eines Wechsel "sehr, sehr teuer" werden würde.

Wie hoch dieses Preisschild ausfallen würde, ist nicht bekannt. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtete aber jüngst, dass die Eintracht-Bosse angesichts der starken Leistungen Kolo Muanis an der Preisschraube gedreht haben. Statt 80 Millionen Euro sollen sie sich intern mittlerweile auf eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro festgelegt haben.

Eintracht Frankfurt bekommt Konkurrenz aus Liverpool

Kolo Muani selbst hatte die Gerüchteküche in den letzten Wochen angeheizt, in dem er nicht nur seinen Berater wechselte, sondern auf die Frage, ob er über die Saison hinaus am Main bleiben werde, erklärte: "Ich weiß nicht, was morgen oder in den nächsten Tagen passiert. Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben."

Diese Aussagen sollen allen voran einige englische Klubs mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben - unter anderem der FC Liverpool, der angeblich mit einer Verpflichtung liebäugelt. Kolo Muanis Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis zum Sommer 2027.